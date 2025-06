Atec ITS devient Mobil'in Pulse pour relever les défis de la mobilité

Publié le 4 juin 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Dans la continuité des travaux réalisés depuis plus d'une décennie, Atec ITS France évolue en Mobil'in Pulse. Cette nouvelle association garde l'idée fondamentale, celle d'agir comme un acteur de la transition écologique, en favorisant la rencontre entre les représentants des territoires, les académiciens et les industriels. Fabrice Luriot et Marie-Xavière Wauquiez ont été élus à sa tête.

Fabrice Luriot et Marie-Xavière Wauquiez ont récemment été nommés nouveau président et déléguée générale de Mobil’in Pulse. ©Mobil’in Pulse

L'Atec ITS France laisse place à Mobil'in Pulse. Mais l'association ne renie pas pour autant son héritage. Elle poursuivra son œuvre en qualité de plateforme d'interaction entre les acteurs publics et privés autour d’un objectif commun, celui d'accélérer la transformation durable des mobilités. Mobil'in Pulse souhaite en effet se structurer comme le réseau des mobilités intelligentes. L'association propose de relayer les opinions et propositions de tous les acteurs, mais aussi d'être un lieu d’information, de rencontre, de mobilisation et d’influence, pour mettre en mouvement l'écosystème élargi des mobilités intelligentes. Les Français se tournent vers la multimodalité pour contrer l'inflation L'association sera présidée par Fabrice Luriot. Membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la décarbonation de la route, il occupe le rôle de directeur de Mobility by Colas. Cette filiale du groupe développe des solutions basées sur le digital et l’utilisation des données en vue de décloisonner les services de mobilité, d'assurer une gestion préventive du patrimoine routier et d'optimiser la mobilité urbaine en situation exceptionnelle. Il sera accompagné de Marie-Xavière Wauquiez, déléguée générale. Elle vient de passer plus de deux ans dans le rôle de directrice de mission au sein de Setec ITS. Elle assurait le développement des activités de conseil stratégique dans le domaine de la mobilité et de la transition écologique des mobilités. Marie-Xavière Wauquiez fait également valoir de multiples expériences, dont celle de dirigeante d'incubateur de services de mobilité.

