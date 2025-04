Les Français se tournent vers la multimodalité pour contrer l'inflation

Après une étude inédite, Sixt révèle que, face à des contraintes budgétaires et environnementales croissantes, les Français adoptent de nouveaux comportements en termes de déplacement. Praticité, gain de temps, économies, conscience écologique... Les motivations sont multiples et traduisent toutes une envie d’optimiser leur mobilité au quotidien.

73 % des Français sondés se disent dépendants à l'automobile. ©AdobeStock

Qui a dit que les Français ne savent pas s’adapter ? Une nouvelle tendance se confirme : les habitants de l’Hexagone sont de plus en plus flexibles dans leur manière de se déplacer. Une étude, menée par Sixt, le géant de la location automobile, lève le voile sur leurs nouvelles habitudes de mobilité.

Ces dernières années, les deux tiers d’entre eux (64 %) ont modifié leurs habitudes en matière de transport. Pour cause, ils se déplacent moins qu’auparavant et utilisent davantage les transports en commun (30 %), et ils sont même 32 % à recourir à de nouvelles pratiques vis-à-vis de la voiture.

Dans cette optique, on y retrouve, avec les pourcentages d’utilisateurs correspondants : le covoiturage (19 %), l’autopartage (15 %), le leasing (11 %), ou encore la location (10 %). À noter que, dans cette globalité, 40 % d’entre eux se déplacent moins qu’avant.

Une multiplicité de moyens de transport

Le choix d’un seul mode de transport n’est plus autant plébiscité. À présent, les Français combinent voiture, transports en commun, vélo, trottinette ou encore covoiturage selon leurs trajets, besoins et contexte de vie. Dans les faits, près de trois personnes interrogées sur dix combinent chaque semaine au moins deux moyens de transports différents.

Toutes ces mobilités dites "alternatives" connaissent une progression continue depuis plusieurs années. Depuis 2019, les usages hebdomadaires de ces moyens de locomotion ont nettement augmenté : le vélo gagne 3 points (passant de 13 % à 16 %), le scooter progresse de 5 % à 7 %, et la trottinette a tout simplement doublé, passant de 3 % à 6 %. Ces évolutions significatives traduisent l’ancrage progressif de ces pratiques dans le quotidien des Français.

La voiture toujours en tête

Même si les automobilistes ne sont pas exclusivement fidèles à leur voiture, l’étude révèle que 73 % d’entre eux s’en disent dépendants. La voiture reste donc, de loin, le moyen de transport le plus utilisé par les Français pour leurs déplacements quotidiens.

Pour preuve, 79 % d’entre eux l’utilisent chaque semaine, et un Français sur deux l’utilise tous les jours. Cependant, 18 % des intéressés empruntent aussi les transports en commun au moins une fois par semaine, 15 % enfourchent un vélo et 8 % utilisent un deux-roues motorisé.

La location de véhicules convient aux jeunes

Dans un contexte où les Français font davantage attention à leurs dépenses, la location de véhicules tire son épingle du jeu. De plus en plus utilisée, cette solution de mobilité bénéficie d’une image positive et d’un très haut niveau de satisfaction client.

Plus d’un tiers des Français (37 %) a déjà loué un véhicule au cours des deux dernières années. Un chiffre qui grimpe même jusqu’à 52 % chez les 25-34 ans. Les usages, quant à eux, sont principalement liés aux vacances (24 %) et aux besoins ponctuels comme les déménagements par exemple (20 %).

De plus, cette tendance ne faiblit pas et installe même un climat de confiance. En illustration, 87 % des Français ayant loué un véhicule se disent satisfaits de leur expérience.

Efficacité comme mot d’ordre

La praticité et le temps de trajet sont les deux critères clés de choix d’un mode de transport. Le tarif, lui, n’intervient qu’en quatrième position et crée une opposition. Alors qu’il compte très fortement pour les usagers des transports en commun, il est deux fois moins cité par les automobilistes (à 37 % contre 19 %).

Toutefois, pour les automobilistes, le coût des mobilités apparaît de plus en plus cher, notamment pour ceux qui utilisent leur voiture tous les jours (70 %) et pour les jeunes (71 % des 25-34 ans).