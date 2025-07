Karos prend en charge le service de covoiturage d’Île-de-France 

La plateforme de covoiturage sur réservation d’Île-de-France Mobilité passe sous la houlette de Karos, l’une des sociétés spécialisées dans le domaine. Elle simplifiera le service, au moins pour deux ans, dans les zones peu couvertes par les transports en commun.

Plus de 2,8 millions de trajets ont été subventionnés par Île-de-France Mobilités en 2024, soit 800 000 de plus qu'en 2023. ©AdobeStock-terovesalainen

Faisant la promotion du covoiturage en France, Karos met dans son escarcelle les utilisateurs franciliens de la pratique. En effet, Île-de-France Mobilités (IDFM) vient de confier à la société gérée par Joachim Renaudin son service de desserte de zones faiblement couvertes par les transports en commun. IDFM centralise ainsi les plateformes de BlablaCar Daily, Klaxit et Karos, un souhait de longue date.

Ce dernier "est désormais le seul opérateur du covoiturage planifié soutenu par Île-de-France Mobilités, assurant une meilleure lisibilité et une simplification de l'offre au service des usagers", a expliqué l'autorité dans un communiqué.

Concrètement, Karos "devra fournir et opérer une application, intégrée à l'écosystème et à la charte graphique d'Île-de-France Mobilités, assurer le versement des incitations financières, mettre en place un contrôle antifraude, et améliorer de manière continue le service pour répondre à l'évolution des besoins".

2,8 millions de trajets subventionnés en Île-de-France

IDFM encourage depuis 2017 le covoiturage "en offrant deux trajets par jour aux abonnés Navigo annuels, mensuels et Imagine R et en incitant financièrement les covoitureurs", jusqu'à 150 euros par mois. En 2024, "plus de 2,8 millions de trajets ont été subventionnés par Île-de-France Mobilités, soit 800 000 de plus qu'en 2023", tandis que "80 % des trajets subventionnés l'ont été en grande couronne, montrant l'intérêt de ce mode de déplacement dans les zones moins denses en transport en commun", selon IDFM.

Avec Karos, qui s'est vu attribuer ce contrat pour deux ans, éventuellement renouvelables d'autant, IDFM "opte pour un marché unifié avec un opérateur unique, intégré à son service, afin de faire de la voiture une solution de mobilité complémentaire au reste du réseau de transport".

Covoiturer en Île-de-France

Le covoiturage en Île-de-France prend deux formes : "planifié", le voyageur réservant son itinéraire en indiquant son point de départ et d'arrivée, et "fixe", où le voyageur "se rend à un arrêt physique, sans réserver son trajet, se signale sur l'application mobile ou par SMS et attend le passage d'un conducteur, avec un système similaire au bus", a rappelé IDFM.

La première ligne de covoiturage fixe a été inaugurée début juin 2025 sur le plateau de Saclay (sud-ouest de Paris), siège de nombreuses grandes écoles, mais notoirement mal desservi par les transports en commun, en attendant l'inauguration en 2027 d'une partie de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express. (Avec AFP)