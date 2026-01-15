Menu
Alliance Automotive France restructure son équipe dirigeante

Publié le 15 janvier 2026

Par Mohamed Aredjal
2 min de lecture
Le groupement de distributeurs de pièces de rechange redéfinit son organisation avec l'arrivée de trois nouveaux membres au comité de direction et la promotion de deux cadres internes. Cette refonte managériale vise à renforcer l’efficacité opérationnelle d’Alliance Automotive France.
Alliance Automotive Group France, filiale de Genuine Parts Company, redéfinit son comité de direction pour installer un pilotage managérial plus exigeant. ©AAG

L'année 2026 marque un tournant pour Alliance Automotive Group France. Après avoir confié les rênes de la direction générale à Albéric Chopelin, le groupement, qui compte 4 300 salariés sur le territoire français, procède à une refonte de sa structure de direction. L'objectif affiché : optimiser les processus décisionnels et définir plus clairement les périmètres de responsabilité face aux défis actuels du secteur.

 

Un comité de direction renouvelé

 

La nouvelle organisation associe à la fois continuité et renouvellement des cadres. Plusieurs piliers de l'entreprise maintiennent leurs responsabilités : Sylvain Belorgey reste aux commandes de la direction administrative et financière, Pauline Jolly poursuit sa mission aux ressources humaines, Luc Fournier demeure à la tête de Back2car et Mercilia Manolescu conserve la direction informatique.

 

Parallèlement, trois nouveaux visages intègrent l'instance dirigeante. Lucile Olivas, forte de son expérience chez Stellantis, se voit confier la direction des achats et de l'offre. Thierry Poirat, également recruté au sein du groupe automobile, prend en main le marketing et les réseaux. Quant à Grégoire Koudrine, il assume désormais la responsabilité de la supply chain et de la logistique.

 

Le groupe valorise également ses talents internes : Julien Guenet accède à la direction des filiales tandis que Marc Ripotot devient directeur des ventes. L'organigramme sera prochainement complété par la nomination d'un directeur de la performance, chargé d'assurer une coordination transversale renforcée.

 

Performance et rigueur au programme

 

Ce remaniement s'accompagne du départ de Steven Jouve, qui occupait jusqu'alors le poste de directeur des ventes et des opérations. Albéric Chopelin reconnaît sa contribution tout en affirmant une vision résolument tournée vers l'avenir. "Notre objectif est limpide : mettre en place un management exigeant qui conjugue harmonieusement croissance, rentabilité, mobilisation des équipes et satisfaction de nos clients", déclare-t-il.

 

Le ton est donné. "2026 représente une année décisive qui doit établir les fondements d'une performance pérenne et d'une dynamique d'amélioration permanente au bénéfice de notre écosystème de clients et partenaires", souligne le directeur général.

 

Alliance Automotive mise sur l'alternance

 

Filiale du géant américain Genuine Parts Company (GPC), Alliance Automotive Group France alimente chaque jour des dizaines de milliers de professionnels de la réparation automobile en pièces détachées, produits de carrosserie, fournitures et matériel d'atelier à travers son maillage territorial de points de vente.

