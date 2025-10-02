Record d’immatriculations de voitures électriques en BtoB

En septembre 2025, les livraisons de voitures électriques ont bondi de 43,6 % sur le marché des flottes, pour atteindre 9 692 unités. Un record ! Le Tesla Model Y, le Renault Scenic E-Tech et le Skoda Elroq forment le podium des meilleures ventes électriques en BtoB sur ce neuvième mois de l’année.

Le Renault Scenic E-Tech est le modèle électrique le plus vendu sur le marché des flottes depuis le début de l'année 2025. ©Renault

Les mises à la route de voitures électriques ne cessent de progresser depuis le début de l’année 2025. À tel point qu’un record vient de tomber. Au mois de septembre, on relève en effet un total de 9 692 livraisons de voitures électriques sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations). Du jamais vu !

Cela se traduit par une hausse de 43,6 % des immatriculations de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 24,7 % sur le marché des flottes. La barre symbolique des 10 000 unités mensuelles en BtoB n’est donc plus qu’à quelques pas.

Au cumul depuis janvier 2025, les livraisons de voitures électriques ont grimpé de 46,6 %, pour atteindre 69 816 exemplaires écoulés. L’électrique affiche une part de marché de 21,7 % sur les neuf premiers mois de l’année. Autrement dit, en 2025, plus d’une voiture particulière sur cinq vendue chez les flottes est une électrique.

Renault, leader incontesté de l’électrique chez les flottes

En septembre 2025, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes, loin devant Tesla (1 211 exemplaires) et Audi (793 ex.). Avec un total de 1 684 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français est en effet parvenu à glisser trois de ses modèles dans le top 5 des meilleures ventes BtoB.

Le Renault Scenic E-Tech (2e) comptabilise 918 mises à la route sur ce neuvième mois de l’année 2025, finissant juste derrière le Tesla Model Y (1e) et ses 1 050 unités. En revanche, c’est bel et bien le SUV au losange qui se hisse à la première place des ventes de voitures électriques depuis le début de l’année, avec un total de 5 741 exemplaires écoulés.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve étonnamment le Skoda Elroq (3e) qui, grâce à ses 387 unités vendues, parvient à devancer les Renault 5 E-Tech (4e ; 348 ex.) et Megane E-Tech (5e ; 334 ex.) Avec 314 unités enregistrées au mois de septembre 2025, la Citroën ë-C3 termine à la sixième place, reléguant la marque aux chevrons à une décevante neuvième place des ventes 100 % électriques en BtoB.

Derrière la citadine française, on retrouve ensuite la Volkswagen ID.4 (7e ; 305 ex.) et la Peugeot e-208 (8e ; 245 ex.), cette dernière étant pourtant habituée au haut du tableau. À cause de cette contre-performance, le lion quitte le podium des marques vendant le plus de modèles électriques chez les flottes.

Ex aequo avec 215 mises à la route, la Volkswagen ID.3 et le Mini Countryman terminent tous deux à la neuvième place des meilleures ventes électriques en BtoB pour ce mois de septembre 2025. Grâce à 508 livraisons de modèles à batterie, le constructeur britannique finit par ailleurs à la huitième place sur ce neuvième mois de l’année, juste derrière BMW (7e ; 534 ex.) et devant Mercedes-Benz (10e ; 397 ex.).

Top 10 des ventes électriques en BtoB par marque en septembre 2025

Marques Volumes 1 Renault 1 684 2 Tesla 1 211 3 Audi 793 4 Peugeot 739 5 Volkswagen 659 6 Skoda 600 7 BMW 534 8 Mini 508 9 Citroën 414 10 Mercedes-Benz 397

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB en septembre 2025

Marques Modèles Volumes 1 Tesla Model Y 1 050 2 Renault Scenic E-Tech 918 3 Skoda Elroq 387 4 Renault 5 E-Tech 348 5 Renault Megane E-Tech 334 6 Citroën ë-C3 314 7 Volkswagen ID.4 305 8 Peugeot e-208 245 9 Volkswagen ID.3 215 9 Mini Countryman 215 11 BMW iX1 201 12 Mercedes-Benz EQA 194 13 BMW i4 180 14 Audi Q6 e-tron 173 15 Dacia Spring 171 16 MG 4 167 17 Mini Aceman 161 18 Tesla Model 3 160 19 Volvo EX30 157 20 Cupra Born 156

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB sur les neufs premiers mois de 2025