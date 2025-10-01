Marché des flottes : la stabilité retrouvée grâce à l’électrique

Fortement secoué depuis plus d’un an, le marché des flottes n’a cédé que 0,6 % en septembre 2025, avec 63 328 immatriculations de voitures particulières et d’utilitaires légers. Une relative stabilité liée à l'accélération des mises à la route de modèles électriques.

En septembre 2025, les mises à la route de VP et VUL électriques ont bondi de 51,6 %.

Il y a belle lurette que le marché des flottes n’avait pas été aussi proche de l’équilibre. En septembre 2025, les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations) n’ont reculé que de 0,6 %, à 63 328 unités, selon AAA Data.

Ce volume est relativement faible comparé à septembre 2023 par exemple, époque à laquelle 87 030 VP et VUL avaient été livrés. Il faut savoir se satisfaire de peu dans le contexte actuel, et rappelons que la dernière fois que le marché des flottes a terminé un mois dans le positif était en juin 2024.

Les voitures particulières en berne

Tous les voyants sont loin d’être au vert cependant. À commencer par le déficit annuel de mises à la route. Le marché BtoB reste en repli de 10,1 % avec 521 037 VP et VUL livrés depuis janvier, contre 579 627 en 2024 et 595 748 en 2023.

La catégorie des voitures particulières est la plus à la peine. En septembre, les immatriculations ont chuté de 7,1 %, à 39 265 unités. Le manque à gagner depuis janvier est de 10,9 % (321 719 mises à la route).

La seule note positive est à mettre à l’actif, comme c’est le cas depuis le début de l’année 2025 d’ailleurs, des voitures électriques. En septembre, ce sont 9 692 unités qui ont été livrées (+43,6 %), un volume record en BtoB sur un mois. Toutes les autres énergies sont orientées à la baisse, y compris les hybrides (-8,7 %).

Depuis janvier, les électriques ont le vent dans le dos puisqu’elles progressent de 46,6 %. La réforme des avantages en nature n’est pas étrangère à cette accélération. Près de 70 000 unités ont été livrées, soit une part de marché de 21,7 %. En septembre, la pénétration a été de 24,7 %.

Les VUL rebondissent

Les utilitaires légers ont pour leur part affiché une belle dynamique en septembre, avec 24 063 mises à la route et une montée en régime de 12,4 %. Là aussi, les modèles électriques ont flambé de 80,2 %, à 3 428 unités. À lui seul, le Renault Kangoo E-Tech a représenté près du tiers de ce volume (1 005 unités).

Difficile de dire s’il s’agit d’un événement isolé ou non. Jusqu’à présent, les électriques n’étaient pas tellement en vogue dans les VUL. Leur part de marché depuis janvier n’est que de 10 % avec moins de 20 000 unités cumulées. Le diesel reste, de loin, en tête des suffrages avec une pénétration de 74,5 %.

À l'issue des trois premiers trimestres, les immatriculations de VUL restent orientées à la baisse de 8,8 %. Moins de 200 000 unités ont été livrées (199 318), un total relativement faible.