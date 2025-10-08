OPmobility se renforce en Inde

Publié le 8 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

L'équipementier français, qui compte déjà cinq usines dans le pays, va en ajouter deux pour profiter au mieux de la croissance annoncée de la production en Inde. OPmobility renforce également sa branche logicielle, OP'nSoft, en installant un centre à Bangalore.

OPmobility vient d'inaugurer une nouvelle usine en Inde, à Badhalwadi. ©OPmobility

OPmobility, qui compte déjà 150 usines dans le monde, va en ouvrir deux de plus en Inde où il en détient déjà cinq. La première vient d'être inaugurée, à Badhalwadi, et la deuxième, à Kharkhoda, sera opérationnelle début 2026. Le site de Badhalwadi est "le premier à produire à la fois des systèmes extérieurs et de stockage d'énergie" met en avant OPmobility. Celui de Kharkhoda sera lui dédié aux systèmes de stockage d'énergie, aux réservoirs. Doubler les ventes en Inde L'équipementier français veut ainsi profiter de la croissance annoncée de la production indienne qui devrait croître de 5,2 % par an entre 2025 et 2030. OPmobility a d'ailleurs l'ambition de doubler ses ventes dans le pays d'ici 2030. Renault renforce son ancrage en Inde "L'Inde est un pays stratégique pour OPmobility, avec une industrie automobile qui se développe rapidement et en tant que vivier de main-d'œuvre qualifiée", a indiqué Laurent Favre, directeur général d'OPmobility. En plus de la production, OPmobility investit aussi dans ses capacités indiennes dans les domaines du digital et de l'ingénierie en renforçant les équipes de ses quatre centres de R&D dans le pays. De plus, la branche logicielle de l'équipementier, OP'nSoft, a ouvert un site à Bangalore.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet