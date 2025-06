Christophe Aufrère devient directeur général de la PFA

Luc Chatel, président de la Plateforme automobile, nomme Christophe Aufrère au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions dès le 1er juillet 2025.

Dès le 1er juillet 2025, Christophe Aufrère occupera les fonctions de directeur général de la PFA. ©PFA

Dès le 1er juillet 2025, le fauteuil de directeur général de la Plateforme automobile (PFA) sera occupé par Christophe Aufrère. La fonction était gérée par intérim par Nicolas Le Bigot, directeur des affaires techniques et règlementaires, depuis le départ de Marc Mortureux, en mars 2025.

Diplômé de l’École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), Christophe Aufrère a passé plus de 34 ans au sein du groupe Faurecia devenu Forvia en 2022, où, depuis 2017, il occupe les fonctions de directeur technique du groupe (CTO) et de vice-président senior.

Très engagé au sein de la filière automobile, Christophe Aufrère est également depuis mars 2025 président de la Société des ingénieurs de l'automobile (SIA). C'est donc un profil d'ingénieur, déjà très investi au sein des équipementiers automobiles, qui a été choisi par Luc Chatel.

Christophe Aufrère a présidé le Comité de recherche automobile (CRA) et il est membre du Comité technique automobile (CTA) depuis 2012. Il est également membre de la FISITA (Fédération internationale des ingénieurs de l’automobile), du CAIT (Consortium for automotive industry and technologies) en Chine, membre du CA de Moveo et de l’IRT Jules Verne.

"Je me réjouis d’accueillir Christophe Aufrère comme directeur général de la PFA. J’ai pu apprécier personnellement, en particulier au sein du Comité technique automobile (CTA), sa très grande expertise du secteur et son engagement résolu au service de la filière automobile. Christophe est reconnu par ses pairs, en France et à l’international, comme l’un des experts clés du secteur et de ses enjeux d’avenir – autant d’atouts pour contribuer au succès de la feuille de route ambitieuse qui est la nôtre, à un moment où notre industrie se trouve confrontée, en France comme en Europe, à des défis historiques", a ainsi souligné Luc Chatel dans un communiqué.