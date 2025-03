Marc Mortureux quitte la PFA

Le directeur général de la Plateforme de la filière automobile, Marc Mortureux, va laisser son poste au 1er avril 2025 pour rejoindre le Conseil général de l'économie en tant que vice-président. Le président du conseil étant le ministre de l’Économie lui-même.

Une page se tourne pour le lobbying automobile français. Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme de l'automobile va quitter ses fonctions pour prendre la vice-présidence du Conseil général de l'économie. Sa nomination est parue au Journal officiel du 2 mars 2025.

La PFA, présidée par Luc Chatel, est l'interlocuteur des pouvoirs publics pour la défense des intérêts des constructeurs et équipementiers de la filière automobile. Marc Mortureux en était le directeur général depuis mars 2018.

Dès le 1er avril 2025, ce dernier rejoint donc le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE). Le président de cette institution n'est autre que le ministre de l’Économie, Éric Lombard. Le CGE assure la gestion administrative du corps des Mines. "Je quitte la PFA, qui est désormais bien structurée, avec des relations très apaisées avec l'ensemble de l'écosystème", nous a indiqué Marc Mortureux.

En attendant plus d'informations sur son remplacement, Nicolas Le Bigot assurera l'intérim de sa fonction.

Retour au corps des Mines

Après des débuts à la Direction régionale de l’industrie et de la recherche d’Île-de-France, Marc Mortureux a évolué de 1989 à 1995 au ministère de l’Industrie pour y assurer notamment des fonctions de délégué interministériel aux normes. À la suite de cette expérience, il rejoint le secteur privé et devient successivement directeur de la R&D Europe et États-Unis de la Compagnie générale de géophysique, groupe mondial spécialisé dans l’exploitation des sous-sols, puis directeur général de la filiale Petrosystems.

Il passera ensuite par la direction générale adjointe de l’Institut Pasteur, de 2005 à 2008, celle de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) dont il pilote de 2009 à 2010 la fusion avec l’Afsset (Sécurité sanitaire de l’environnement et du travail), présidant à la création de l’Anses, un établissement public de 1 350 personnes et doté d’un budget de 135 millions d’euros, dont il occupe la direction générale de 2010 à 2015.

Avant ses fonctions à la PFA, Marc Mortureux était directeur général de la prévention des risques au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.