Abdul Khaliq à la tête de l'innovation d'OPmobility

Publié le 4 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

L'équipementier français vient de confier sa direction de l'innovation et software à Abdul Khaliq, jusqu'ici au cœur de la révolution SDV chez Hyundai Mobis. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, il intègre aussi le comité de direction d'OPmobility.

OPmobility a nommé Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif innovation & software. ©OPmobility

Alors que la direction générale est toujours assurée par Félicie Burelle, depuis le départ surprise de Laurent Favre, OPmobility vient d'annoncer la nomination d'Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif innovation & software. Il devient également membre du comité de direction de l'équipementier. "L’innovation a toujours été au cœur de l’histoire et du développement d’OPmobility. Elle est aujourd’hui plus essentielle que jamais, alors que les marchés de la mobilité connaissent des transformations profondes pour devenir plus sûrs, plus durables et de plus en plus autonomes", indique Félicie Burelle. Laurent Favre quitte OPmobility Riche d'une expérience de plus de 20 ans dans les entreprises automobiles et technologiques, Abdul Khaliq sera chargé "de mettre en œuvre la feuille de route d’OPmobility dans le domaine de l’innovation, en ligne avec les objectifs stratégiques du groupe, et d’anticiper les évolutions des marchés et des technologies", explique l'équipementier dans un communiqué. Laurent Favre, OPmobility : "Le contenu local est une impérieuse nécessité" Citoyen allemand, Abdul Khaliq a auparavant occupé des postes de direction chez Alpine Electronics, ADIT et Continental, où il a mené des projets complexes pour des constructeurs d’envergure mondiale. Depuis 2019, il était chez Hyundai Mobis, où il a notamment conduit la transition vers les véhicules conçus autour du logiciel (Software defined vehicle ou SDV).

