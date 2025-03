Peut-on réellement parler d'une crise des Tesla d'occasion ?

Quand Dominique Soinne, le commissaire-priseur de Mercier Auto, soutient que les clients en salle sont bien avisés de s'intéresser aux Tesla d'occasion, il imagine à peine la pertinence de son commentaire. La marque de voitures électriques vit un moment particulier de son histoire. C'est tout du moins ce que les statistiques tendent à démontrer.

L'alerte a été donnée par Leboncoin. "Le marché des Tesla d'occasion connaît une dynamique intéressante en ce début 2025, a indiqué Olivier Flavier, directeur de la branche automobile de l'infomédiaire, dans une communication adressée à la presse le 14 mars 2025. Nous observons une augmentation significative de 30 % des annonces par rapport au semestre précédent, avec même une accélération de 50 % sur le dernier mois".

Pour la plateforme Leparking, agrégateur de petites annonces de voitures d'occasion, il y a un peu plus de 3 300 offres en cours sur les sites internet français. Ce qui comprend, en ordre de grandeur, 2 000 exemplaires de Model 3, un peu moins de 700 Model Y, quelque 400 Model S et 200 Model X. L'an passé à la même période, le marché tricolore dépassait à peine les 2 500 annonces. Cela constituait d'ailleurs un nombre historiquement élevé de Tesla disponibles d'occasion dans le pays.

Sureprésentation de voitures revendues par des particuliers

Comment expliquer ce phénomène de recrudescence ? Les théories varient et, peut-être, se conjuguent-elles toutes un peu. La première idée venant à l'esprit a forcément trait à la personnalité devenue clivante de son fondateur, Elon Musk. Ses frasques dérangent des clients de la marque et conduisent ceux-ci à se séparer de leur bien.

Dans les statistiques compilées par Leparking, il apparaît que 55 % des véhicules remis en vente en France proviennent de particuliers directement. Sur ces 1 800 offres de Tesla, pas loin d'un quart concernent des exemplaires datant de 2023. Les millésimes 2021 (18 %) et 2022 (17 %) étant moins représentés.

Alors qu'en prenant le catalogue complet, mixant les annonces de particuliers et celles des professionnels, les voitures immatriculées pour la première fois en 2023 ne pèsent que 20 % du mix de produit. Une surabondance qui interroge et peut donner à penser que les clients de la dernière heure font un pas de recul.

Leboncoin apporte une confirmation à cette impression. Sur les 3 100 voitures d'occasion répertoriées, 80 % des Tesla sont revendues par des particuliers, contre 20 % par des professionnels. Alors que pour la catégorie des VE en général, huit fois sur dix, les annonces sont publiées par des professionnels.

Il n'est pas à exclure que le modèle de distribution de la marque et le mode de financement des achats incitent les possesseurs à revendre eux-mêmes leur bien.

Conséquence de l'accélération des immatriculations ?

Cette forte poussée de Tesla sur le marché des occasions peut aussi correspondre à un passage de cap. En 2021, la marque a livré autour de 26 500 véhicules neufs, soit 3,5 fois plus qu'en 2019. Elle est montée ensuite à 29 200 VN en 2022, puis à 63 000 unités en 2023. Un volume conséquent de 118 000 voitures en trois exercices (90 % du volume global en France a été réalisé depuis janvier 2021) qui aurait des répercussions sur les statistiques.

Mais en réalité, comme tend à le démontrer dans une publication LinkedIn Bertrand Moreau, qui se présente comme un analyste de l'industrie automobile, seulement 1,6 % du parc roulant de Tesla est actuellement exposé sur Leboncoin. En octobre 2024, ce taux était de 2,1 %. Il a même été de 2,8 % en janvier 2023 (2 100 annonces affichées pour un parc de 75 879 Tesla en France) d'après son croisement de données NGC Data et Leboncoin.

Une représentativité encore relativement faible dans les annonces

Dans les statistiques, les Model 3 et Model Y représentent respectivement 2 % et 0,8 % des annonces de VE d'occasion sur Leboncoin. Ce qui les fait figurer aux 18e et 21e rangs des modèles les plus courants sur le site de l'infomédiaire. Les Porsche Taycan (13,5 %), Peugeot e-2008 (5,5 %) ou encore le trio Peugeot e-308, Kia EV6 et Nissan Arya (5,4 % chacun) comptent bien plus d'offres à l'heure actuelle.

Le problème relèverait par ailleurs d'un effritement de l'appétence. Olivier Flavier constate que, sur l'ensemble des voitures électriques mises en annonce sur la plateforme privilégiée des Français, la part des vues des Tesla d'occasion a perdu trois points, à 37 %. Difficile de dire pour l'heure si cela reflète un désamour pour la marque, si la concurrence (BYD en tête) commence à retenir l'attention des acheteurs ou si le rafraîchissement programmé du Model Y provoque une forme d'attentisme.

Dans le but d'entretenir la flamme, les revendeurs jouent avec le curseur du prix. Les dévaluations sont alors assez significatives. Sur Leboncoin, les analystes estiment que les voitures de la marque américaine ont vu leur tarif chuter de 10 % depuis quelques semaines et de 15 % depuis un an pour s'établir à 35 000 euros désormais, tous modèles et tous revendeurs confondus.

Cette stratégie semble fonctionner. Les fournisseurs de données de marché tels qu'Indicata et Leparking en attestent. Dans son baromètre de février dernier, Indicata plaçait les Tesla Model 3 (45 jours) et Model Y (55,7 jours) au sommet du classement des voitures d'occasion électriques aux rotations potentielles les plus rapides. La MG ZS complétait le podium (64,3 jours).

Une estimation validée par les informations collectées cette semaine auprès de l'agrégateur d'annonces. Selon Leparking, il faut à un revendeur en moyenne 34 jours pour une Tesla Model 3, 28 jours pour une Model Y, 43 jours pour une Model S et 57 jours pour une Model X.

Le tableau des ventes de Tesla d'occasion, édité par AAA Data, montre que la dynamique commerciale est bonne. Avec 1 593 unités en février, la marque a augmenté le régime de 64,7 % par rapport à l'an passé. Après deux mois, elle pointait à 3 298 transactions tous canaux confondus, soit 67,7 % de plus qu'en 2024 et 0,4 % de part de marché. À titre de comparaison, dans les showrooms, le quotidien des vendeurs n'est pas aussi enthousiasmant depuis le début de l'année. Tesla a perdu 44,4 % de volume de livraison, à 3 536 véhicules neufs. La seule Model 3 dégringole alors de 60 %, à 1 130 unités.

Chute des tarifs dans tous les pays voisins

Autre facteur à prendre en considération : les pays voisins. Il fut un temps où les distributeurs tricolores s'embarrassaient peu des exemplaires d'occasion que des marchés extérieurs rachetaient à prix d'or. BCAuto Europe, dont la relation avec Tesla est contractuelle, a traité plus de 8 500 voitures d'occasion en remarketing pour la marque en Europe depuis 2022. Les Pays-Bas (37 %), l'Allemagne (16 %) et le Portugal (9 %) devancent la France et la Finlande (6 %) au classement des pays les plus friands.

Dans l'historique du groupe européen auquel le Journal de l'Automobile a eu accès, Tesla totalisait mensuellement une centaine d'unités jusqu'à l'été 2023. Ensuite, la marque d'Elon Musk orientait autour de 300 voitures en moyenne par mois vers BCAuto Europe. Un palier a été franchi en janvier 2024 pour établir le volume mensuel à 400 unités en moyenne. Puis, à compter de l'automne 2024, BCA a pris pour habitude de revendre a minima 500 voitures par mois sur sa place de marché, avec un pic à 763 en janvier dernier. Les infomédiaires ne sont donc pas les seuls à subir la hausse très nette des offres.

Qu'en est-il de l'autre côté des frontières ? Des éléments de réponse nous sont apportés par Leparking. Tout du moins chez nos trois principaux voisins, à commencer par l'Allemagne. Outre-Rhin, les annonces de Tesla s'avèrent être à un plateau bas. Le volume vient tout juste de repasser au-dessus des 2 750 offres, soit le plus haut depuis juillet dernier.

Or, dans le même temps, les prix se sont effondrés. Ils sont passés, d'après l'agrégateur, d'un peu plus de 32 500 euros en moyenne en juillet 2024 à moins de 28 000 euros en mars 2025. "La couverture de stock est de 258 jours", commente en outre Fabrice Fournier, fondateur et dirigeant de la société Leparking.

En Italie, l'offre revient au sommet. Il faut retourner en mars 2024 pour trouver trace de plus de 1 000 annonces disponibles en simultané. Dans le pays, cela fait 18 mois qu'il y a toujours plus de 800 Tesla d'occasion sur le marché.

Côté prix, le mois de mars marque une remontée. Les Tesla d'occasion s'affichent en moyenne à plus de 33 500 euros. Il est en revanche trop prématuré de penser que le mouvement global de déflation entamé en décembre 2023 va cesser définitivement en ce printemps.

Enfin, Leparking a regardé le marché de nos voisins espagnols. Les consommateurs y ont du choix. Plus qu'auparavant, faut-il souligner, car on parle ici de quelque 900 annonces. Un volume relativement stable depuis septembre dernier.

La courbe des prix, quant à elle, s'inscrit dans la tendance générale. De près de 37 000 euros en février 2024, les prix moyens sont tombés à moins de 30 000 euros en moyenne. Le soubresaut de février dernier aura-t-il été éphémère ? L'avenir nous le dira. En Espagne comme sur notre versant des Pyrénées, la trajectoire de Tesla est indécise et les clients ont raison de sauter sur l'occasion.