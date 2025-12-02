Menu
L'émission du Journal de l'Automobile : petites voitures, grands enjeux

Publié le 2 décembre 2025

Par Christophe Bourgeois
< 1 min de lecture
La petite voiture populaire refera-t-elle surface en Europe ? La question est au cœur des débats à Bruxelles. Quatre spécialistes ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile afin de retracer l'évolution des petits modèles et les raisons de leur raréfaction. Retrouvez l'intégralité des échanges de ces experts lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 4 décembre 2025, à 10h30.
Émission du JA petites voitures
De gauche à droite : Stéphane Magnin, directeur commercial chez Suzuki France, Jamel Taganza, vice-président d'Inovev, Aleth D'Assignies, directrice impact de Roole, et Jérôme Daumont, président du Groupement des concessionnaires Renault. ©JA

Longtemps pilier de l’industrie française et symbole de mobilité pour tous, la voiture populaire est en voie d’extinction. Coûts de production, normes environnementales, électrification : tout concourt à faire disparaître les petits modèles. Pourtant, elles restent essentielles pour des millions de Français qui ont besoin d'un moyen de transport abordable.

 

Pour décrypter ce sujet d'actualité, plusieurs experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile :

  • Aleth d'Assignies, directrice impact de Roole,
  • Jamel Taganza, vice-président d'Inovev,
  • Jérôme Daumont, président du Groupement des concessionnaires Renault,
  • Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile de Suzuki France.

 

Ils seront les invités d'une émission présentée par Christophe Bourgeois, chef de rubrique au Journal de l'Automobile, diffusée le 4 décembre 2025, à 10h30.

 

Pour assister à cette émission, n'oubliez pas de vous inscrire.

