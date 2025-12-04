Le groupe Procureur se développe avec Suzuki en Eure-et-Loir

Publié le 4 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Auparavant distribuée par le groupe Saussereau, Suzuki change de main dans l'Eure-et-Loir (28). La marque japonaise rejoint le groupe Procureur, important distributeur local, qui détient déjà les panneaux Ford et Mazda.

La distribution de Suzuki dans l'Eure-et-Loir va désormais être gérée par le groupe Procureur. ©AdobeStock

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet