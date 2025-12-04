Le groupe Procureur se développe avec Suzuki en Eure-et-Loir
Publié le 4 décembre 2025
Le groupe Procureur, acteur historique Ford à Chartres (28), et également distributeur Mazda dans le département de l'Eure-et-Loir, se développe en intégrant une nouvelle marque à son portefeuille. La société, pilotée par Arnaud Procureur, va distribuer Suzuki dans le département à Chartres et à Nogent-le-Rotrou, ainsi que probablement à Dreux.
Jusqu'à présent, Suzuki était représentée dans le département par le groupe Saussereau qui, selon nos informations, quitterait la distribution automobile. Ces dernières affaires Hyundai, celles d'Orléans (45), de Chartres et de Dreux, ont été en effet reprises tout récemment par le groupe GCA. Ce dernier avait également intégré la concession du Mans (72) en 2024 dans ses activités.
"Suzuki va nous permettre d'offrir une gamme complémentaire par rapport aux deux autres marques que nous distribuons, nous a expliqué Arnaud Procureur. Nous pourrons répondre à nos clients qui sont à la recherche de petites voitures." Le volume de Suzuki sur ce département représente entre 150 et 200 VN. À Chartres, le point de vente de la marque japonaise va rejoindre le site Ford et Mazda.
En 2024, le groupe Procureur, qui emploie 120 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Il est implanté à Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, ainsi qu'à Évreux (27) et dispose de deux agences à L’Aigle et Mortagne‑au‑Perche (61).
