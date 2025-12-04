Menu
Le groupe Procureur se développe avec Suzuki en Eure-et-Loir

Publié le 4 décembre 2025

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Auparavant distribuée par le groupe Saussereau, Suzuki change de main dans l'Eure-et-Loir (28). La marque japonaise rejoint le groupe Procureur, important distributeur local, qui détient déjà les panneaux Ford et Mazda.
Groupe Procureur
La distribution de Suzuki dans l'Eure-et-Loir va désormais être gérée par le groupe Procureur. ©AdobeStock

Le groupe Procureur, acteur historique Ford à Chartres (28), et également distributeur Mazda dans le département de l'Eure-et-Loir, se développe en intégrant une nouvelle marque à son portefeuille. La société, pilotée par Arnaud Procureur, va distribuer Suzuki dans le département à Chartres et à Nogent-le-Rotrou, ainsi que probablement à Dreux.

 

Groupe Procureur : la performance passe par les équipes

 

Jusqu'à présent, Suzuki était représentée dans le département par le groupe Saussereau qui, selon nos informations, quitterait la distribution automobile. Ces dernières affaires Hyundai, celles d'Orléans (45), de Chartres et de Dreux, ont été en effet reprises tout récemment par le groupe GCA. Ce dernier avait également intégré la concession du Mans (72) en 2024 dans ses activités.

 

"Suzuki va nous permettre d'offrir une gamme complémentaire par rapport aux deux autres marques que nous distribuons, nous a expliqué Arnaud Procureur. Nous pourrons répondre à nos clients qui sont à la recherche de petites voitures." Le volume de Suzuki sur ce département représente entre 150 et 200 VN. À Chartres, le point de vente de la marque japonaise va rejoindre le site Ford et Mazda.

 

En 2024, le groupe Procureur, qui emploie 120 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Il est implanté à Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, ainsi qu'à Évreux (27) et dispose de deux agences à L’Aigle et Mortagne‑au‑Perche (61).

