La Citroën ë-C3 disponible à moins de 14 000 euros

À l’occasion du lancement de ses Jours de l’évasion, qui se déroulent tout au long du mois de janvier 2026, Citroën abaisse le prix de l'ë-C3 à 13 990 euros, prime CEE déduite de 5 700 euros. D’autres modèles de la marque aux chevrons voient également leurs tarifs et leurs loyers diminuer ce mois-ci.

Pour la nouvelle année, Citroën attaque fort. La marque aux chevrons fait tomber le prix de sa ë-C3 à 13 990 euros après déduction de la prime CEE de 5 700 euros. Précisons que l’offre concerne la version 113 ch à autonomie urbaine, en finition You.



"Proposer l'ë-C3 sous la barre des 14 000 euros, c’est une réponse simple et concrète aux attentes des Français", s’enthousiasme Édouard George, directeur de Citroën France. Notons qu’en octobre 2025, Citroën avait déjà baissé le prix de l'ë-C3 à 14 990 euros (après déduction de la prime CEE).

En parallèle, la marque aux chevrons lance l’événement Les Jours de l’évasion, dont l’objectif consiste à mettre en lumière les nouveaux SUV C3 Aircross et C5 Aircross. À cette occasion, Citroën propose une batterie d’offres sur l’ensemble de sa gamme.

Ainsi, le nouveau C5 Aircross, en version mild hybrid et finition You, est proposé à un loyer débutant à partir de 324 euros par mois avec un apport de 3 000 euros. Quant au nouveau C3 Aircross Turbo 100 ch, toujours en finition You, son loyer débute à partir de 199 euros par mois après un apport de 2 500 euros.

La C4 hybride 110 ch, également en finition You, est affichée à partir de 219 euros par mois avec un premier loyer de 2 500 euros. Le Berlingo, en motorisation diesel, voit aussi son loyer descendre à 259 euros par mois après un apport de 2 500 euros. Enfin, la Citroën Ami tombe à 100 euros par mois.

Les Jours de l’évasion pour les professionnels et les particuliers

Pour les professionnels, Citroën annonce également "un plan VU" avec l'ë-C3 Société VAN à partir de 175 euros par mois hors taxes, après déduction de la prime CEE de 5 110 euros. Par ailleurs, la garantie We Care est désormais éligible sur l’ensemble des véhicules particuliers et utilitaires de la marque.

"Avec Les Jours de l’évasion, nous créons en janvier un moment fort, pensé à la fois pour nos clients BtoC et B2B, nos concessionnaires et pour nos agents, qui sont le cœur de notre proximité sur le terrain", explique Édouard George, directeur de Citroën France.

Pour mettre en valeur son réseau d’agents, après les Journées portes ouvertes des 17 et 18 janvier 2026, dix jours seront dédiés au business local, appuyés par une campagne radio nationale. Citroën assure associer à ces journées des renforts commerciaux, des stocks dédiés, de la PLV ainsi qu’un accompagnement ciblé.