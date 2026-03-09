Guillaume Josselin nommé directeur général de Retail Renault Group

Retail Renault Group (RRG) a annoncé la nomination de Guillaume Josselin au poste de directeur général. Il est rattaché à Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, directeur de la croissance du groupe Renault et président de Retail Renault Group. Filiale du constructeur français, RRG exploite directement une centaine de succursales en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse. Elle représente environ 10 % des ventes du constructeur dans le monde.

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, Guillaume Josselin affiche plus de trente ans de carrière au sein de Renault. Il a occupé de nombreuses fonctions commerciales et marketing en France comme à l’international.

Une carrière au Maghreb

Depuis 2021, il occupait le poste de vice-président en charge des ventes et des opérations pour l’Europe et le Maghreb. Dans cette fonction, il pilotait la performance commerciale sur des marchés clés pour le groupe. Auparavant, il avait dirigé les activités vente et marketing pour la région Afrique-Moyen-Orient-Inde-Pacifique entre 2017 et 2020, et était basé à Dubaï.

Entre 2012 et 2017, il a dirigé les activités de Renault en Algérie en tant que directeur général. Plus tôt dans sa carrière, il avait déjà exercé au sein de Retail Renault Group en tant que directeur de succursale à Toulouse, une expérience qui lui permet aujourd’hui de bien connaître les réalités du réseau de distribution.

À la tête de Retail Renault Group, Guillaume Josselin aura pour mission de poursuivre la dynamique commerciale de la filiale tout en accompagnant son adaptation aux évolutions du marché. Il devra notamment renforcer la proximité avec les clients et soutenir la transformation du réseau, en s’appuyant sur l’expertise des équipes de Retail Renault Group.