Gemy confie la direction commerciale d'Autoprepar à Romain Dessomme

Quelques mois après le départ de Priam Puca, le groupe Gemy a nommé le nouveau directeur commercial de sa filiale Autoprepar. En provenance de SGS, Romain Dessomme se chargera de vendre le service de reconditionnement des véhicules d'occasion auprès de clients extérieurs.

Romain Dessomme rejoint Autoprepar en qualité de directeur commercial. ©Autoprepar/Gemy

Autoprepar tient son nouveau directeur commercial. La filiale du groupe Gemy dédiée au reconditionnement des voitures d'occasion a officialisé l'arrivée de Romain Dessomme au poste précédemment occupé par Priam Puca, parti ouvrir une agence Via Automobile, à Chambly (60).

Romain Dessomme est en quelque sorte familier du sujet. Il a passé plus de huit ans dans le groupe SGS, où il assurait le développement commercial des activités réglementées de la société spécialisée dans le test, l'inspection et la certification automobile. Il traitait avec les grands comptes (constructeurs et loueurs) pour la prestation d'inspection en fin de contrat de location.

Son arrivée chez Autoprepar témoigne de la volonté de l'entreprise autonome de monter en régime sur le sujet des prestations pour des clients extérieurs. Une stratégie confirmée par Romain Dessomme lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile. "Nous allons rencontrer les gestionnaires de flotte pour leur apporter un moyen de réduire les frais de remise en état et donc leurs coûts de détention", a-t-il précisé.

Une nouveauté officialisée aux EMVO

Au cours des premières semaines de son mandat, Romain Dessomme a construit une offre dans ce but. Elle entrera en phase de pilotage dès le début de l'année 2026 pour une commercialisation officielle à compter des États-Majors du Véhicule d'Occasion (le 26 mai 2026, à Paris). Concrètement, le directeur commercial d'Autoprepar proposera aux gestionnaires de flotte une solution de préchiffrage des travaux de remise en état.

Dans les faits, une technologie apportée par un partenaire (encore confidentiel) permettra de réaliser une inspection à distance de la voiture, si celle-ci n'est pas acheminée vers l'une des usines de reconditionnement d'Autoprepar, à Angers (49) ou Plumelin (56). Les estimations se feront alors sur la base du cahier des charges du loueur en les ajustant à la vétusté. "La réparation aura la primauté sur le remplacement pour optimiser les coûts", explique Romain Dessomme.

Le modèle économique de cette nouvelle offre au catalogue repose sur la facturation de la pré-expertise, de l'expertise et des travaux. "Je connais suffisamment les gestionnaires de flotte pour savoir qu'ils ne changeront pas leur organisation sans garantie de bénéfice. Nous ne les engagerons pas sur des volumes", confie le nouveau directeur commercial.

Selon toute vraisemblance, Autoprepar terminera l'année 2025 avec un total dépassant 8 000 véhicules d'occasion reconditionnés au cumul des deux usines. La direction estime à 30 % la part des exemplaires en provenance de clients extérieurs. Avec un premier exercice plein à Plumelin et une croissance naturelle du marché, les sites tourneront à 10 000 unités conjuguées en 2026. Dans le même temps, le nombre de commandes extérieures devrait gonfler de 20 %, d'après les projections.