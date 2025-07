Fabrice Bruyère quitte Fastback et le groupe Portiva

Au terme d'une phase de transition qui a suivi le rachat de l'entreprise par le groupe tchèque Portiva, Fastback va dire au revoir à Fabrice Bruyère. Celui qui a créé et dirigé la plateforme belge de remarketing de voitures d'occasion a annoncé son départ prochain.

Fabrice Bruyère a fondé Fastback en 2013 en Belgique. ©DR

Cela était écrit. Le moment est désormais programmé. Fabrice Bruyère va quitter les rangs de Fastback. Par la voie de ses réseaux sociaux, le fondateur et dirigeant de la plateforme belge de remarketing de voitures d'occasion a officialisé sa sortie prochaine de l'effectif qui comprend 26 personnes.

Depuis trois ans et le rachat de sa société par Portiva, il supervisait la phase de transition. Fabrice Bruyère s'est assuré de l'intégration de ses activités à l'ensemble constitué par le groupe tchèque. Pour mémoire, Portiva intervient de différentes manières dans le commerce de véhicules d'occasion, avec un DMS spécifique aux revendeurs ou encore Carvago, un site internet BtoC.

Fastback a vu le jour en février 2013. Pour donner vie à son idée, Fabrice Bruyère s'est associé à Maxime Biusatti. Alors responsable des ventes de voitures d'occasion des concessions BMW-Mini du groupe de distribution belge Louyet, il s'emploie à moderniser le remarketing des concessionnaires, cherchant à fluidifier la circulation des véhicules pour accélérer leur rotation.

3 000 marchands connectés

Douze ans plus tard, Fastback rayonne sur toute la Belgique et le Luxembourg. Les 1 500 concessionnaires actifs et les 3 000 marchands connectés à la plateforme Fastback Trade permettent, chaque année, à près de 45 000 voitures d'occasion de trouver un débouché en BtoB.

L'aventure a été tentée en France. Mais le chemin n'a pas conduit où le groupe l'entendait. De fait, la décision a été prise par Portiva, en décembre 2024, de fermer le bureau commercial tricolore et de gérer les utilisateurs depuis la Belgique.

Au moment où Fabrice Bruyère annonce son retrait, Fastback finalise un chantier. Celui de créer une filiale en Pologne qui sera active dès juillet 2025. S'en suivront d'autres marchés. Si le calendrier est respecté, des structures commerciales ouvriront en 2026 en Allemagne et aux Pays-Bas. Des mouvements de croissance que l'entreprise accompagnera de recrutements.