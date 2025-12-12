Drivalia consolide son organisation avec l’arrivée de Diego Proietti

Publié le 12 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ < 1 min de lecture

Depuis décembre 2025, Diego Proietti a rejoint la société de location, de leasing et de mobilité du groupe CA Auto Bank. Il a été placé à la tête non seulement du service remarketing des voitures d'occasion, mais aussi de Drivalia Future.

Diego Proietti, le nouveau responsable du remarketing VO et de la marque Drivalia Future. ©DR

Drivalia annonce le recrutement de Diego Proietti. La filiale du groupe CA Auto Bank dédiée aux activités de location, de leasing et de solutions de mobilité vient de lui confier deux rôles. Depuis le 1er décembre 2025, il assure la responsabilité du remarketing des voitures d'occasion et la supervision de la marque commerciale Drivalia Future. À ce titre, Diego Proietti travaille sous la responsabilité directe du CEO de Drivalia, Roberto Sportiello. Aujourd’hui âgé de 48 ans, ce diplômé d'économie à l'université de Rome apporte une expérience de plus de vingt ans dans l'automobile. Après un début de carrière chez ING Car Lease, Diego Proietti a évolué au sein du groupe Alphabet, en Italie, pendant près de quinze ans. Il s'occupait déjà du remarketing des voitures d'occasion au terme de leur contrat de location longue durée. Pour mémoire, Drivalia Future a élargi son périmètre commercial en avril dernier. En plus des clients professionnels, la plateforme de revente de voitures d'occasion a ouvert le canal aux particuliers.

