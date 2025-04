Véhicules d’occasion : Drivalia ouvre son "Future" aux particuliers

Comme il avait été promis par l'entreprise de location de CA Auto Bank, la plateforme de revente de voitures d'occasion, Future, lancée en 2023, élargit sa clientèle. En plus des professionnels, Drivalia adresse désormais le marché des particuliers.

La déclinaison grand public de Drivalia Future fera ses débuts en Italie avant d'autres marchés européens. ©CA Auto Bank

Drivalia va plus loin dans la démarche de remarketing de voitures d'occasion. La société de location courte durée, détenue par CA Auto Bank, fait évoluer sa plateforme, Drivalia Future, pour autoriser l'accès aux clients particuliers, d'après un communiqué publié le 7 avril 2025. Elle ne sera donc plus limitée aux acheteurs professionnels.

L'expérience se passera intégralement en ligne. Drivalia a conçu un parcours simple et sécurisé qui permet de découvrir les offres de voitures d'occasion, mais aussi de régler l'achat. En effet, avec l’intégration de CA Auto Pay, Drivalia Future dispose d'un système de paiement en ligne de dernière génération.

En commençant par l'Italie

Concrètement, après identification du véhicule qui leur convient, les clients peuvent le réserver d’un simple clic et accéder à un module de financement instantané. Ils disposent ensuite d’un délai de cinq jours pour finaliser le dossier auprès de CA Auto Bank et compléter l’achat. Une fois la commande passée, la voiture d'occasion pourra être retirée auprès d’un Drivalia Future Store ou livrée à domicile.

"Avec le lancement de notre plateforme e-commerce, nous rendons l’achat de voitures d’occasion garanties plus simple, rapide et accessible que jamais. Drivalia Future offre une expérience numérique intuitive et transparente, avec un vaste choix de voitures de qualité, prêtes à vivre une nouvelle aventure sur la route", a commenté Paolo Manfreddi, directeur général de Drivalia.

Tout commence par l'Italie, le marché domestique de Drivalia. Mais ensuite la plateforme e-commerce sera étendue dans les prochains mois à d'autres pays européens où Drivalia Future est opérationnelle. Cela comprend notamment la Finlande, la Norvège et la République tchèque. Le groupe tient alors la promesse faite au lancement de la plateforme en 2023 de ne pas limiter cet environnement digital aux seules transactions BtoB.