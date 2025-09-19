Christelle Reale prend la direction générale de Sellens

Publié le 19 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Sellens, distributeur opérant dans le sud de la France, annonce l’arrivée de Christelle Reale en qualité de directrice générale. Elle succède à Laurent Guerin, qui était en poste depuis 22 ans.

Christelle Reale succède à Laurent Guerin à la direction générale du groupe Sellens. ©Sellens

Une page se tourne pour Sellens. Directeur général depuis 2003, Laurent Guerin a décidé de quitter le groupe de distribution opérant dans le sud de la France avec les marques Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, BMW, Mini ou encore Mitsubishi. "Après 22 années passionnantes à la tête du groupe JPV puis de Sellens, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions à la fin du mois de septembre 2025 afin de donner un nouveau sens à ma vie personnelle", écrit-il sur le réseau social LinkedIn. Pour lui succéder, le groupe présidé par Hubert Aubéry a porté son choix sur Christelle Reale. Un profil expérimenté puisqu’elle évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur automobile. Groupe Sellens : des Antilles à la Méditerranée Après avoir évolué plus de 20 ans chez Renault, elle officiait depuis 2021 pour le compte du groupe GGP Automobiles. Chez le distributeur, elle a successivement évolué en tant que directrice de plaque puis directrice générale adjointe opérationnelle. "Son expertise du secteur automobile, sa vision et son énergie sont des atouts précieux pour poursuivre la dynamique engagée", assure le distributeur. Sellens figure en 31e position du Top 100 des distributeurs réalisé par le Journal de l’Automobile. En 2024, le groupe a écoulé 13 373 véhicules neufs pour un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros. Rappelons que le distributeur est né en 2024 de la fusion des groupes Station 7, Rivera Car Center et JPV.

