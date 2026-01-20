BPM Group se sépare de sa filiale construction

Publié le 20 janvier 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

En cédant sa filiale dédiée aux engins de travaux publics au groupe belge BIA, le neuvième distributeur automobile français poursuit l’arbitrage de son portefeuille d’activités. Cette opération stratégique marque à la fois la première implantation de BIA dans l'Hexagone et une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de BPM.

Le groupe BPM se sépare de sa filière de matériel BTP. Cette dernière est reprise par un important acteur belge. ©BPM-Bia Group

Actif dans l’automobile, le poids lourd, le deux-roues, le véhicule de collection, le camping-car ou encore le matériel agricole, BPM Group continue d’ajuster son périmètre d’activités. En janvier dernier, le groupe dirigé par Patrick Bornhauser a cédé sa branche dédiée au matériel de construction au belge BIA Group, marquant ainsi la sortie d’un secteur investi en 2017 à la suite de l’acquisition du groupe nantais Convenant. Le groupe BPM poursuit son développement dans le machinisme agricole Rebaptisée BPM Construction, l’entité cédée s’est imposée comme un acteur reconnu de la distribution d’équipements pour le BTP et les industries extractives. Forte de plus de 100 collaborateurs répartis sur six sites : Nantes (44), Rennes (35), Bordeaux (33), Caen (14), Niort (79) et Châteaulin (29), elle s’appuie sur un portefeuille de marques de premier plan, parmi lesquelles Komatsu, Metso et Kiverco. Première présence en France Pour BIA Group, fondé il y a plus de 120 ans, cette acquisition constitue un jalon stratégique. Présent historiquement en Belgique et au Luxembourg, ainsi que dans plus de quinze pays africains, le groupe réalise avec cette opération son premier développement en France. Spécialisé dans la distribution d’équipements pour la construction, les mines et carrières, l’énergie, le transport et le recyclage, BIA renforce ainsi son empreinte européenne tout en consolidant ses partenariats industriels. "L’intégration de BPM Construction marque une étape importante dans le renforcement de notre présence européenne", souligne Romain Bia, CEO de BIA Group, qui insiste sur la continuité du service après-vente et la création de valeur pour les clients. Côté opérationnel, la transition se veut fluide. Frédéric Hermant, ancien directeur général de BPM Construction, prend la tête de BIA France. "Cette opération nous permet d’associer la proximité et l’expertise terrain de BPM Construction à la puissance d’un groupe international", explique-t-il.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet