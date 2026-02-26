Menu
Auto1 Group a affolé les compteurs en 2025

Publié le 26 février 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
En totalisant plus de 842 000 transactions de véhicules d'occasion sur l'ensemble de l'année 2025, Auto1 Group a établi son nouveau record de volume. Une croissance de 22 % pour la plateforme de remarketing qui ne s'est pas faite au détriment de la performance financière, bien au contraire.
voitures d'occasion auto1 group autohero
En 2025, Auto1 Group a vendu 740 700 voitures d'occasion à professionnels et 101 500 aux particuliers. ©Auto1 Group

Le marché européen des voitures d'occasion n'a peut-être pas été des plus brillants en 2025, l'étoile d'Auto1 a tout de même scintillé. Le groupe allemand spécialisé dans le remarketing a tout simplement bouclé une année record dans tous les registres, commerciaux et financiers, selon le rapport publié par l'entreprise, le 25 février 2026.

 

D'un exercice à l'autre, Auto1 Group a augmenté ses ventes de 22,1 % pour culminer à 842 271 unités. Cela comprend plus de 740 700 échanges sur le canal des professionnels (+20,4 %) et plus de 101 500 transactions à destination des particuliers (+36,4 %).

 

2025 a été une année fantastique pour notre entreprise, a commenté Christian Bertermann, le président et cofondateur d’Auto1 Group. Nous avons accéléré les rythmes de croissance dans les segments Marchands et Retail et atteint la marge d’Ebitda la plus élevée de notre histoire, en 14 ans. Nos résultats exceptionnels témoignent de notre stratégie axée sur la valeur, qui guide notre réflexion et nos décisions".

 

Une marge brute en amélioration de 36,7 %

 

Effectivement, le volet financier du rapport a matière à donner satisfaction aux dirigeants berlinois. Le chiffre d'affaires d'Auto1 Group a bondi de 30,3 %, à 8,172 milliards d'euros, générant une marge brute globale de 990 millions d'euros, en progression de 36,7 %.

 

Dans le détail, le groupe coté à la Bourse de Francfort a engrangé 6,413 milliards d'euros (+27,3 %) auprès des clients professionnels avec une marge brute de 722,8 millions d'euros (+28,5 %). Sur le canal des clients particuliers, le chiffre d'affaires de la filiale Autohero a atteint 1,759 milliard d'euros, en hausse de 42,5 %. Cette branche a dégagé une marge brute de 267,8 millions d'euros, en gain de 65,2 %.

 

Auto1 introduit le prix garanti pour mieux couvrir les reprises de voitures d'occasion

 

"Depuis mon arrivée, je suis impressionné par la discipline de gestion de cette entreprise et par notre moteur de tarification basé sur l’IA, a réagi Christian Wallentin, le directeur financier. Notre modèle intégré verticalement est fondamentalement différent de celui de l’industrie traditionnelle". Un fonctionnement qui a permis de soigner la marge unitaire. A l'échelle du groupe, elle a été de 1 172 euros en moyenne (+11,7 %). Sur la plateforme Auto1.com et sur Autohero, la marge unitaire moyenne s'est élevée respectivement à 976 euros (+6,7 %) et 2 605 euros (+20,4 %)

 

