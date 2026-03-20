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Distribution

Aramisauto nomme Romain Venturi à la direction technologique

Publié le 20 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
La filiale française d'Aramis Group a annoncé la promotion de Romain Venturi au poste de directeur technologique. Sous la responsabilité de Romain Boscher, directeur général d'Aramisauto, il aidera l'enseigne de vente de voitures d'occasion à accomplir les grandes transformations conduites par le département IT.
romain venturi Aramisauto
Romain Venturi, directeur technologique d'Aramisauto. ©Aramisauto

Aramisauto a officialisé, le 20 mars 2026, la nomination de Romain Venturi au poste de directeur technologique. Une fonction qui lui permet d'intégrer le directoire et le place en étroite relation avec Romain Boscher, directeur général de l'enseigne de revente de voitures d'occasion.

 

Il s'agit plus précisément d'une promotion. Romain Venturi assurait précédemment un rôle à grandes responsabilités au sein du département IT d'Aramisauto. Ingénieur diplômé de l'Epita, il travaille pour la filiale française d'Aramis Group depuis 2013, après un passage d'environ cinq ans chez SFR.

 

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Dans son costume de directeur technologique, Romain Venturi aura pour mission de renforcer le département IT, "à l’heure où de nouvelles opportunités sont rendues possibles avec l’intelligence artificielle", comme l'explique l'entreprise dans son communiqué. Aramisauto aspire à faire de l'IA un outil au service de la qualité de prestation délivrée aux consommateurs.

 

"L'enjeu majeur de cette transition est de structurer et de faire monter en compétences nos équipes IT, tout en accélérant l’innovation. Notre objectif est de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients et de continuer à être le principal acteur de l’innovation sur le marché automobile", s'est exprimé Romain Venturi par voie de communiqué.

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