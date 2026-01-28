Antoine Magat se voit confier le lancement de JP.cars en France

Après dix-sept années passées chez Jato Dynamics, Antoine Magat rejoint JP.cars pour démarrer l'activité en France. Mais quelle est cette société néerlandaise qui se présente comme spécialiste dans l'analyse du marché des voitures d'occasion pour le compte des distributeurs automobiles ?

Antoine Magat s'engage chez JP.cars en tant que directeur du développement et commercial en France. ©DR

Antoine Magat a rejoint JP.cars. Au terme de plus de dix-sept années passées chez Jato Dynamics, celui qui était responsable Retail Europe pour la société de données automobiles s'est engagé dans les rangs de l'entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions digitales d'analyse du marché des voitures d'occasion.

Il sera plus précisément directeur du développement et des ventes en France, nouveau territoire couvert par Jan-Willem et Peter Seeder, les frères à l'origine de JP.cars. "Après être devenue une référence aux Pays-Bas et avoir conquis le cœur de distributeurs dans les pays voisins, dont l'Allemagne, JP.cars se met en direction de l'Europe du Sud en commençant par la France", synthétise Antoine Magat pour le Journal de l'Automobile.

Grands débuts avec Dex France

La solution de JP.cars fait partie des outils déployés chez Van Mossel et Emil Frey et, au fil des semaines qui viennent, elle entrera dans le quotidien de Dex France, l'enseigne VO du groupe Verbaere. Elle servira au pilotage du quotidien, à la vérification de la qualité des informations et des photos et alertera sur les erreurs de publication.

En effet, la société néerlandaise, fondée en 2016, présente la particularité de savoir scanner les sites internet pour éditer des rapports précis sur l'état du marché des voitures d'occasion. Il ne s'agit pas de regarder les sites internet de petites annonces, mais ceux des revendeurs directement "pour avoir la plus grande exhaustivité de l'offre", explique Antoine Magat. Le but étant de réaliser des cotations précises et des calculs de risques afin de gérer au mieux les stocks.

Se présentant comme étant agnostique et indépendant des marques automobiles, JP.cars rapporte avoir permis à des revendeurs de voitures d'occasion d'optimiser leur rotation de 20 à 80 % "en fonction de la situation". La quarantaine de salariés se compose majoritairement de statisticiens et d'ingénieurs informatiques capables de calibrer l'outil à la demande du point de vente utilisateur.

L'argument de l'international

En France, Antoine Magat va superviser le recrutement de commerciaux afin de mailler le territoire. Ils auront pour mission prioritaire de démarcher des groupes de taille importante ou moyenne. "Nous avons l'argument d'une présence internationale qui peut retenir l'attention des concessionnaires qui investissent hors des frontières", glisse le directeur dont le carnet d'adresses constitue un avantage.

L'heure est aussi aux partenariats techniques pour assurer une identification précise des voitures sur le marché hexagonal. Aucune annonce ne peut encore être faite dans ce registre pour le moment. Aux Pays-Bas, JP.cars ouvre la voie à un nouveau chapitre. La société déjà connectée à BCAuto, s'autorise à projeter la création d'une place de marché BtoB. Une suite logique dans l'idée de fluidifier un peu plus le marché. Au-delà du constat, cela apporterait une solution intégrée.