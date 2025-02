Utilitaires d'occasion : les marques françaises démarrent fort en 2025

En janvier 2025, près de 75 900 véhicules utilitaires d'occasion ont été acquis en France. Le marché a fait un bond de 8,8 % par rapport à l'an passé et les marques Renault, Peugeot et Citroën ont gagné en pénétration.

Peugeot a fait un bond de 12,5 % en janvier 2025 sur le marché français des utilitaires d'occasion. ©Le Journal de l'Automobile

Les reventes de véhicules utilitaires d'occasion ont tourné à plein régime en janvier 2025. Selon les statistiques publiées par AAA Data, 75 867 unités ont trouvé preneurs au cours de la période. En comparaison avec l'an passé, le marché a progressé de 8,8 %.

Une situation dont les marques françaises ont su tirer profit. Le trio composé de Renault, Peugeot et Citroën a clairement gagné du terrain sur la concurrence directe. En effet, à l'exception de Nissan qui réalise une croissance de 13,2 %, à 1 751 unités, aucune autre marque du top 10 n'a signé de progression aussi nette que les éternelles têtes d'affiche.

Nette percée de Citroën, contre-performance de Fiat

Commençons par Renault. La marque au losange a totalisé 22 883 remises en circulation de véhicules utilitaires en janvier, soit 11,1 % de plus que l'an passé. Les gammes Renault Trafic (+11,1 %, à 5 170 unités), Kangoo II (+20,2 %, à 5 030 unités) et Master III (+19,8 %, à 3 450 unités) ont largement contribué à ce résultat positif.

En ce qui concerne Peugeot, les reventes de véhicules utilitaires ont grimpé de 12,5 %, pour atteindre 13 190 unités. Le best-seller, à savoir le Partner, a crû de 15,5 % (à 4 630 unités). À ceux-ci se sont ajoutés 3 420 Peugeot Expert d'occasion (+17 %) et plus de 2 300 Boxer d'occasion (+16,1 %).

En terminant le mois juste en dessous de 12 300 unités, les véhicules utilitaires d'occasion de Citroën ont amélioré leur score de 9,8 % par rapport à janvier 2024. L'indéboulonnable Berlingo a été dans une forme inférieure à la moyenne (+5 %, à 3 290 unités). En revanche, les Citroën Jumpy et Jumper ont rencontré un franc succès sur le marché des occasions. Ils ont respectivement gagné 18,3 % (à 2 800 unités) et 18,2 % (à plus de 2 120 unités).

Autre fait notable de ce début d'année : la dégradation des ventes de Fiat. Historiquement quatrième du marché, la marque italienne (5 112 unités ; -0,5 %) a cédé en janvier sa place à Ford (5 135 unités ; +3,8 %). Une très légère différence qui lance une rivalité, tout du moins au premier trimestre.