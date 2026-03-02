Un mois de février 2026 atone pour les voitures d'occasion

Après un mois de janvier catastrophique, le marché des voitures d'occasion n'a pas relancé la machine. Il s'est tout juste stabilisé en comparaison avec l'an passé. En effet, d'après les statistiques publiées par AAA Data, près de 439 650 unités ont été échangées sur les canaux BtoC, CtoC et BtoB en février 2026, soit 0,1 % de plus par rapport à 2025. Numériquement, cela correspond à un gain de 300 unités.

Seules quatre marques du top 10 ont terminé en croissance. Cela a notamment été le cas de Renault (+0,9 %, à 82 840 VO) et de Citroën (+2,6 %, à 48 230 VO). Toujours très prisée, Dacia a fait un bond de 4,8 %, à plus de 16 100 voitures d'occasion revendues.

En élargissant au top 20, le nombre de marques dans le vert passe à huit. S'y ajoutent en effet Hyundai (+4,8 %, à 6 800 unités), Skoda (+5 %, à 4 360 unités) ou encore DS qui réalise une poussée de 9,2 %, à 3 520 unités.

Dans ce haut de classement, le ciel de février 2026 a été moins clément avec Opel, dont le volume a baissé de 5,1 %, passant sous les 11 000 unités. Seat continue sa plongée (-6,5 %, à 5 750 unités), certainement du fait de la raréfaction des exemplaires de voitures d'occasion récentes. La situation de Suzuki surprend davantage. La marque japonaise a terminé à 4 160 transactions, soit -7,3 % sur un an.

Toujours des baisses sur le temps long

Au terme des deux premiers mois de l'année 2026, le marché des voitures d'occasion reste orienté à la baisse. AAA Data a comptabilisé un peu moins de 853 200 échanges tous canaux confondus, soit 4,9 % de moins que l'an passé.

Un phénomène qui pénalise tout le monde dans le haut du panier. Tout le monde ? Non, pas exactement. Dacia (+0,2 %, à plus de 31 000 unités) et DS (+0,6 %, à 6 625 unités) font de la résistance et en profitent pour accaparer de précieux points de parts de marché.

Sur douze mois glissants, allant de mars 2025 à février 2026, la France a totalisé pas loin de 5 352 500 échanges de voitures d'occasion. Par rapport à la même période un an plus tôt, le rythme de reventes a ralenti de 0,6 %.

Tandis que Renault a stabilisé ses volumes, à 986 900 unités, Peugeot (921 670 unités) et Citroën (583 670 unités) ont respectivement cédé 2,2 % et 2 % de volume. Derrière, Toyota (+5,2 %, à 217 000 unités), Dacia (+8,3 %, à 186 900 unités) et Hyundai (+5,1 %, à 76 840 unités) ont été les grandes gagnantes.