Les voitures d'occasion signent un mois de janvier 2026 historiquement bas

Publié le 2 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 3 min de lecture

Le marché français des voitures d'occasion a réalisé un mauvais départ. En janvier 2026, à peine 413 520 transactions ont été comptabilisées par AAA Data sur tous les canaux. C'est 9,6 % de moins que l'an passé et la plus faible performance depuis 2023.

Les reventes de voitures d'occasion ont diminué de 9,6 % en janvier 2026, à 413 520 unités. ©Le Journal de l'Automobile

Les chiffres ont de quoi inquiéter. D'après les statistiques compilées par AAA Data au terme du mois de janvier 2026, le marché des voitures d'occasion a subi une perte de volume de l'ordre de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Tous canaux transactionnels confondus, 413 520 échanges seulement ont été réalisés. Certes, ce mois de janvier comptait un jour ouvré de moins que l'an passé (21 jours contre 22), mais à isopérimètre, l'écart reste tout de même défavorable de 5,4 %. Toutefois, il s'agit du deuxième plus mauvais démarrage enregistré au cours de la dernière décennie d'un point de vue volumétrique. Seule l'année 2023 se classe en dessous. À l'époque, la France avait cumulé autour de 411 450 transactions. Tesla, MG et Cupra en profitent modestement Ne cherchez pas l'ombre d'un miracle dans le top 20 des marques. Aucune d'entre elles n'a bouclé le mois de janvier en progression. Dira-t-on seulement pour se réconforter qu'une moitié de l'élite a fait mieux que la moyenne. Renault (-8,1 %, à 77 830 VO), Peugeot (-8,5 %, à 71 560 VO), Citroën (-8,1 %, à 45 410 VO) et DS (-7,6 %, à 3 100 VO) comptent dans ce lot. Il faut en réalité étirer la liste aux trente premières références du marché tricolore pour trouver des mouvements de croissance. Et cela ne concerne alors que des marques nouvellement installées dans le paysage et aux volumes modestes. Peuvent notamment être citées Tesla (+8,8 %, à 1 855 unités), MG Motor (+25 %, à 1 355 VO) ou encore Cupra (+14,7 %, à 1 126 VO). Marché automobile : la déprime continue en janvier 2026 Pour la petite histoire, soulignons que certaines des rivalités de 2025 se remettent immédiatement en place. À ce jeu, Toyota (16 975 VO ; -8,9 %) sert de près Audi (17 130 VO ; -10,4 %), Dacia (14 950 VO ; -4,4 %) se place dans l'aspiration de Mercedes (15 075 VO ; -14,8 %) et Hyundai (6 210 VO ; -6,6 %) colle Mini (6 270 VO ; -9,4 %). Reste à savoir si des inversions de places s'observeront avec le temps.

