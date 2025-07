Toyota se place sur les bases d'un record de vente

Le constructeur japonais n'a jamais autant vendu de véhicules au cours d'un premier semestre. Dans le bilan publié le 30 juillet 2025, le groupe Toyota a rapporté un total supérieur à 5,544 millions d'unités, en croissance de 7,4 % grâce à la performance hors de son marché domestique.

Toyota souligne que l'Amérique du Nord et la Chine ont été le moteur de la croissance. ©Toyota

Toyota vient de boucler un premier semestre historique. Le constructeur automobile japonais a publié, le 30 juillet 2025, un bilan faisant état de 5 544 880 ventes de véhicules toutes marques du groupe confondues. Au-delà du fait d'améliorer sa performance de 7,4 %, il parvient a établir un nouveau record pour la période.

Le groupe s'est repris sur son marché domestique. Après un accident de parcours en 2024 (-32 %, à 823 600 unités), Toyota est revenu à ses standards, à 1,049 million de ventes au Japon (+27,4 %). Cependant, le constructeur doit beaucoup à la dynamique des marchés extérieurs. Au premier semestre, 4 495 853 véhicules ont été immatriculés sur tous les autres territoires, soit une croissance de 3,6 % et un record à la clé.

L'Amérique du Nord et la Chine comme moteurs

La seule branche composée de Toyota et Lexus a bouclé la période avec un peu plus de 5,159 millions de voitures au tableau, en gain de 5,5 %. Il faut remonter à 2021 pour voir le constructeur passer la barre des 5 millions d'unités au premier semestre. Mais là encore, il atteint un niveau inégalé par le passé.

Toyota et Lexus ont écoulé près de 4,391 millions de voitures à l'international (+4,3 %), ce qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent. A ce total se sont ajoutées 768 445 unités au Japon, soit +12,6 % par rapport à un bilan 2024 plus faible qu'à l'accoutumée.

La direction de Toyota souligne que l'Amérique du Nord et la Chine ont été le moteur de cette envolée. De l'autre côté du Pacifique, le constructeur japonais a cumulé pratiquement 1,439 million de ventes au premier semestre pour les marques Toyota et Lexus, en gain de 3,7 %, dont 1,236 millions de voitures aux Etats-Unis (+4,2 %).

En Asie, 1,544 million de Toyota et Lexus ont trouvé preneur, soit 5,4 % de plus que l'an passé. Le marché chinois, de manière isolée, a généré 837 744 immatriculations, soit 6,8 % de mieux qu'en 2024. Cela reste, soulignons-le, inférieur au cumul revendiqué à la fin des premiers semestres 2021, 2022 et 2023 par le duo de marques.

Relance de la production

Les chaînes ont tourné bien plus au premier semestre comparativement à 2024. Le groupe dans son ensemble a produit 5,523 millions de véhicules, soit 8,8 % de plus que l'an passé, une année teintée de ralentissement. Ce cumul semestriel se compose d'une part de 2,049 millions de véhicules assemblés au Japon (+19,6 %) et de 3,473 millions d'unités dans le reste du monde (+3,4 %).

Les voitures de Toyota et Lexus ont fait un rebond de 5,8 %, signant un record désormais établi à 4 918 024 unités. Le groupe le doit au rythme atteint dans les usines extérieures (+4,4 %, à 3,278 millions) qui n'avaient jamais autant sorti de voitures durant la première moitié d'une année.

L'Europe n'en a pas pour autant profité. Le groupe a freiné de 7,7 %, à tout juste plus de 405 000 unités, dont seulement 96 700 voitures en France (-11,1 %). A domicile, les sites de production du constructeur japonais ont totalisé 1,639 millions de voitures (+8,7 %), dont 991 514 unités ont été exportées (+8,8 %).