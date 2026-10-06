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Constructeurs

The Shift Project donne la parole aux professionnels de l’automobile

Publié le 6 octobre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Face aux mutations du secteur automobile, The Shift Project et l'association Les Shifters lancent une grande consultation nationale auprès des professionnels des services de l’automobile. Ils souhaitent ainsi identifier leurs craintes et leurs attentes face à la décarbonation et ainsi nourrir le débat de 2027.
The Shift Project
Le groupe de réflexion The Shift Project et l’association de bénévoles The Shifters ont officiellement lancé, le mardi 6 octobre 2026, la "grande consultation des professionnels de l’automobile". ©The Shift Project

Entre l’électrification, la baisse des ventes ou encore les instabilités réglementaires, le sujet de la décarbonation amène de nombreux défis aux professionnels des services de l’automobile. Dans ce contexte de profonde mutation, le groupe de réflexion The Shift Project, fondé par Jean-Marc Jancovici, et l’association de bénévoles The Shifters ont officiellement lancé, le mardi 6 octobre 2026, la "grande consultation des professionnels de l’automobile".

 

Il s’agit d’une enquête à l’échelle nationale qui vise à donner la parole aux salariés et dirigeants du secteur, que l’organisme qualifie d’"angle mort" de la transition énergétique et climatique. "L’idée n’est pas de vous convaincre de nos vues, mais de vous demander où vous vous situez, ce qui vous fait peur, ce qui vous donne envie", tient à préciser Jean-Marc Jancovici.

 

Pour répondre au questionnaire, vous pouvez cliquer sur ce lien. Les répondants doivent faire partie des structures suivantes en France métropolitaine et dans les Drom, quel que soit leur niveau de hiérarchie :

  • Un groupe de distribution automobile multimarque
  • Un concessionnaire monomarque
  • Un agent de marque
  • Un réparateur indépendant, y compris une station-service ou carrossier 
  • Un concessionnaire ou réparateur de motocycles 
  • Un centre de services multimarque de l’après-vente
  • Un loueur courte durée
  • Un centre de contrôle technique
  • Un distributeur de pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez également utiliser le QR code ci-dessous :

 

 

Peser dans le débat des présidentielles de 2027

 

Le Shift Project rappelle qu’avec plus de 480 000 emplois et 140 000 entreprises recensés en France métropolitaine ainsi que dans les Drom, les services de l'automobile constituent un maillon économique et social majeur. Quotidiennement en contact avec les usagers, ils orientent directement les choix d'achat, de location et les habitudes d'entretien des automobilistes. Leurs retours d'expérience apparaissent ainsi comme des conditions centrales pour accélérer l'adoption des mobilités bas-carbone et faire face à la raréfaction progressive des énergies fossiles telles que le pétrole et le gaz, précise The Shift Project. 

 

 

L'objectif affiché est d'identifier précisément les freins du quotidien, les leviers d'action perçus, ainsi que les inquiétudes des équipes sur le terrain. La démarche se veut pragmatique et à l'écoute des réalités opérationnelles. Les Shifters sont une association créée en 2014 qui rassemble aujourd’hui plus de 20 000 bénévoles en France et à l’étranger. Cette initiative s’ancre dans le cadre du programme "Décarbonons la France !". Les résultats de l’enquête seront rendus publics en mars 2027. Ils viendront nourrir les travaux et recommandations du Shift Project sur l'avenir des mobilités routières, avec l'ambition explicite de peser sur les débats de l'élection présidentielle de 2027 et de proposer une feuille de route ancrée dans les réalités du terrain.

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