Stellantis veut en finir avec les "supermarchés de la distribution"

Voici une nouvelle preuve que de profonds changements sont à l’œuvre chez Stellantis. Le groupe a décidé de lever le pied sur la réunification d’un maximum de marques au sein de ses sites de distribution, une pratique encouragée sous le règne de Carlos Tavares. L’objectif est de redonner de la visibilité aux différentes marques, surtout sur leurs marchés de prédilection.

Xavier Chardon, directeur général de Citroën, a indiqué que le groupe faisait machine arrière sur le multimarquisme dans les concessions, et ce à l’échelle européenne. "Partager un showroom avec deux marques, cela peut avoir du sens, mais le supermarché de l’automobile chez Stellantis, ce n’est clairement plus dans notre stratégie", assure-t-il.

"Couverture de marché liée à la position de la marque"

"Cela va prendre du temps, nous n’allons pas y parvenir du jour au lendemain", poursuit Xavier Chardon. Typiquement, il ne sera pas demandé aux distributeurs qui ont investi dans des sites multimarques il y a deux ans de revenir en arrière, au regard des investissements consentis.

La France n’est pas le pays qui sera le plus impacté par ce rétropédalage. Ce sont surtout ceux ayant basculé dans le contrat d’agent, en l’occurrence la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche. Ces derniers ont davantage poussé la logique de regroupement de marques sous un même toit.

Un même distributeur pourra évidemment avoir plusieurs marques de Stellantis dans son portefeuille, mais il devra donc les répartir différemment géographiquement. Pour le directeur général de Citroën, il n’est plus question de mettre toutes les marques au même niveau.

"Je trouve assez logique d’avoir une couverture de marché liée à la position de la marque", confie-t-il. La question qui se pose est donc de savoir à quelle marque Citroën sera associée dans le futur. Là-dessus, Xavier Chardon botte en touche, mais on imagine que Leapmotor et Opel ne figurent pas en tête de liste. Ces deux marques sont les plus proches rivales de Citroën en interne.

Citroën en progression au T1 2026

En attendant cette évolution du mode de distribution, Citroën poursuit son redressement. Cela se vérifie au niveau commercial, avec 190 000 livraisons cumulées dans le monde au premier trimestre 2026, un volume en hausse de 10 %. En Europe, la marque progresse de 12,3 % et atteint 3,5 % de part de marché (+0,3 point).

"Nous sommes en croissance de part de marché sur 90 % de nos marchés européens", apprécie Xavier Chardon. L’ambition est évidemment d’accélérer. À défaut de nouveautés prévues dans les prochains mois, la marque aux chevrons travaille activement à l’amélioration de la satisfaction client. Cette mission revient à Anne Fenninger, qui a pris les commandes de cette nouvelle direction en décembre 2025.

En France, Citroën retrouve également quelques couleurs (+7,3 % au T1 2026), en témoigne le succès des dernières journées portes ouvertes qui ont permis de prendre plus de 5 000 commandes. "Jamais depuis 2019 nous n’avions pris autant de commandes", s’enthousiasme Édouard George, directeur de Citroën France. Le portefeuille s’est remplumé avec trois mois de ventes à livrer.

Toujours est-il que le réseau français n’est pas rentable, une exception à l’échelle européenne. La marque tente d’y remédier en accompagnant ses distributeurs sur les buy back et en mettant en place un pack rémunération plus incitatif.

Arrivée de l'Ami dans les concessions

Citroën compte également offrir plus de rentabilité en permettant à son réseau de vendre l’Ami, qui n’était jusque-là commandable exclusivement en ligne. La petite voiture électrique sans permis arrivera ainsi dans les concessions à partir du mois de mai.

"Les marges sur ce modèle seront faibles, mais cela constituera malgré tout un complément pour améliorer la rentabilité de nos distributeurs", souligne Édouard George. Le réseau pourra proposer des offres de financement, comme du crédit classique, mais aussi intégrer les CEE. Deux sujets qui n’étaient pas couverts par la vente en ligne.