Stellantis renforce son équipe dirigeante aux affaires publiques et à la communication

En France, le constructeur réorganise ses équipes avec l’arrivée de Marie-Agnès Kikano aux affaires publiques et de Gilles Elmoznino à la communication. La première connaît bien les arcanes de la politique nationale, tandis que le second, ancien journaliste, a géré pendant vingt ans la communication de grands équipementiers.

Gilles Elmoznino et Marie-Agnès Kikano sont respectivement nommés directeur de la communication France et directrice des affaires publiques France. ©Stellantis-Le Journal de l'Automobile

Les nominations se poursuivent au sein des équipes françaises de Stellantis. Marie-Agnès Kikano vient en effet de prendre la direction des affaires publiques, tandis que Gilles Elmoznino devient directeur de la communication.

Marie-Agnès Kikano est rattachée à Christoph Hinrichsen, vice-président des affaires publiques à l’Union européenne et dans les pays de l'Europe élargie. Ce dernier fait lui-même partie des équipes de Marion Beyret, senior vice-président des affaires publiques et de la communication pour Stellantis Europe élargie.

De son côté, Gilles Elmoznino est rattaché à Alessandro Nardizzi, placé également sous la responsabilité de Marion Beyret. À l'occasion de ces nominations, Marion Beyret a déclaré : "Ces nominations viennent renforcer l'organisation de Stellantis en France. L'entreprise, riche de son histoire dans le pays, souhaite ainsi consolider sa présence sur l’un de ses marchés stratégiques".

Une habituée des institutions françaises

Titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et d’un master en politiques publiques de Sciences Po Paris, Marie-Agnès Kikano dispose d’une solide connaissance des institutions françaises et d’une expérience confirmée dans les affaires publiques. Elle a occupé plusieurs fonctions au Sénat ainsi que dans des cabinets ministériels, notamment aux ministères de la Justice et de l’Économie.

Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission de mettre en œuvre une vision stratégique des affaires publiques de Stellantis en France. Pour cela, elle soutiendra les priorités du groupe, en tissant des liens solides avec les parties prenantes et en assurant une veille proactive sur les évolutions réglementaires et politiques.

Un ancien journaliste comme directeur de communication

Gilles Elmoznino a mené l'ensemble de sa carrière dans le monde de l’information et de la communication, toujours dans le domaine de la mobilité. Ancien journaliste, il a débuté à Moto Revue, où il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint, avant de poursuivre dans l’industrie. Il a successivement travaillé dans trois entreprises internationales, chacune leader dans son secteur d'activité.

Il est entré au sein du groupe Michelin en 2004, où il devient directeur du pôle business de son service de presse jusqu’en 2016. Il a ensuite rejoint Valeo, équipementier automobile, pour lequel il assurera la fonction de directeur des relations presse. De 2023 à 2025, il a occupé le poste de directeur médias de Transdev, premier groupe privé indépendant de transport public dans le monde.