Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Skoda France : Meriem Lahssen succède à Quentin Fouvez

Publié le 30 octobre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le département presse et relations publiques de Skoda France sera dirigé, à compter du 1er novembre, par Meriem Lahssen. Elle succède à Quentin Fouvez qui a pris la responsabilité du service produit, prix et analyses de la marque.
Meriem Lahssen
A partir du 1er novembre 2025, Meriem Lahssen sera la responsable des relations presse et relations publiques de Skoda France. ©Skoda

Après dix ans au service presse de Skoda France, Quentin Fouvez a passé la main. En effet, le département est maintenant confié à Meriem Lahssen alors qu'il a pris, le 1er septembre dernier, la tête du service produit, prix et analyses de la marque tchèque.

 

Forte d'un parcours de 15 ans dans le groupe Volkswagen en France, Meriem Lahssen sera donc, à compter du 1er novembre 2025, responsable des relations presse et relations publiques de Skoda France.

 

Skoda Epiq, le crossover électrique à 25 000 euros

 

Diplômée d'un Master 2 en commerce international à La Sorbonne, elle a notamment travaillé pour les directions après-vente de Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi et Volkswagen.

 

A partir de 2018, Meriem Lahssen prend en charge la communication nationale et les investissements media d'Audi France avant de rejoindre Volkswagen en 2022 en devenant notamment responsable du marketing des ventes directes et du digital.

 

Julien Bessière, Skoda : "La marque a su devenir compétitive tout en préservant une valeur résiduelle solide"

 

"Dotée d'un fort relationnel et compte tenu de sa connaissance du groupe, son appétence automobile ainsi que sa maitrise du paysage médiatique, Meriem a toute ma confiance pour assurer son nouveau rôle de porte-parole Skoda France" s'est félicité Julien Bessière, directeur de Skoda France.

 

"Par ailleurs je félicite Quentin pour sa contribution à la communication de Skoda ces dernières années et je me réjouis de pouvoir compter sur lui pour animer notre gamme de produits et les nombreux lancements à venir" a également précisé le directeur.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration

RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration

Arnaud Ribault en charge des ventes mondiales d'Opel

Arnaud Ribault en charge des ventes mondiales d'Opel

Alexandre Malval prend la tête du design Renault

Alexandre Malval prend la tête du design Renault

Gianluca De Ficchy laisse la direction de Mobilize à Quitterie de Pelleport

Gianluca De Ficchy laisse la direction de Mobilize à Quitterie de Pelleport

Roderick Jorna promu directeur du remarketing et de la gestion d’actifs d’Ayvens

Roderick Jorna promu directeur du remarketing et de la gestion d’actifs d’Ayvens

VPAuto promeut David Leopold à la tête du sourcing

VPAuto promeut David Leopold à la tête du sourcing

Laisser un commentaire

cross-circle