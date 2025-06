Sébastien Jacquet est nommé directeur de la qualité chez Stellantis

Pour remplacer Antonio Filosa, récemment nommé à la tête de Stellantis, le français Sébastien Jacquet coordonnera tout ce qui concerne la qualité et la conformité des produits du constructeur.

Sébastien Jacquet a été nommé chief quality officer chez Stellantis. ©Stellantis

Le groupe Stellantis a annoncé aujourd’hui la nomination de Sébastien Jacquet au poste de directeur de la Qualité, avec effet immédiat. Il succède à Antonio Filosa, récemment nommé directeur général de l’entreprise.

Sébastien Jacquet occupait jusqu’alors les fonctions de deputy chief engineering and technology officer ainsi que de head of cross car line and project engineering. Fort de près de 25 ans d’expérience dans les domaines de la qualité, de l’ingénierie et de la technologie automobile, de la recherche et développement et de la gestion de projets, il a joué un rôle essentiel dans le lancement de la première plateforme multi-énergie de Stellantis, STLA Medium.

Au début des années 2010, il a notamment participé au développement de la coentreprise DongFeng-PSA en Chine et à la production du premier produit local (DS 5) avec ChangAn. Il a également établi une base de fabrication, un centre de R&D à Shenzhen. En 2016, il a ensuite dirigé le développement d'un programme de véhicules pour remplacer toutes les berlines du segment C à l'échelle mondiale pour les quatre marques du groupe PSA.

Face aux nombreux problèmes de qualité que rencontre le groupe (moteurs PureTech, airbags Takata, etc.). Sébastien Jacquet aura la lourde tâche de redorer le blason de Stellantis.