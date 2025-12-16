Salon de Bruxelles 2026 : 64 marques pour le premier rendez-vous automobile de l'année

Publié le 16 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Devenu le premier grand rendez-vous automobile de l’année, le salon de Bruxelles ouvrira sa 102e édition du 9 au 18 janvier 2026 au Brussels Expo, près de l’Atomium. Avec un nombre d'exposants en constante augmentation, cet événement confirme son rôle central sur le marché belge et son nouveau statut en Europe.

L'édition 2026 du salon de Bruxelles accueillera 64 marques automobiles, 28 marques de moto et attend plus de 300 000 visiteurs. ©seb@triptyque.be

Le salon de Genève est mort, vive le salon de Bruxelles ! Le premier rendez-vous automobile de l'année se déroule désormais à Bruxelles. Du 9 au 18 janvier 2026, la 102e édition ouvrira ses portes au Brussel Expo, au nord-ouest de la ville, près du célèbre Atomium. Organisée par la Febiac, cette nouvelle rencontre accueillera 64 marques (soit une de plus qu'en 2025), une couverture de 94,7 % du marché belge. Première pour cette édition, 28 marques de deux-roues seront également présentes dans un hall dédié. "Il s'agissait d'une demande de la part du public", indique le dossier de presse des organisateurs. Cinq premières mondiales dont la Peugeot 408 restylée, la Citroën Elo et la Kia EV2 seront dévoilées ainsi que dix européennes, comme les Mercedes-Benz CLA Shooting Brake et GLB. Frank Van Gool, CEO de la Febiac : "Avec 63 marques présentes, le salon de Bruxelles bat un record !" Le prix de la Voiture de l'année 2026 sera également remis lors de ce grand rendez-vous. Le gagnant se trouvera parmi les sept finalistes : Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 et Skoda Elroq. Pour rappel, l'édition 2025 avait accueilli près de 310 000 visiteurs. Il s'agit avant tout d'un salon commercial. En effet, il représente à lui seul environ 30 % des ventes de l'année sur le marché belge. "Réunies au sein de l'alliance Mobia, les fédérations de la mobilité Febiac, Renta et Traxio représentent aujourd'hui plus de 10 000 entreprises, 160 000 employés et une valeur annuelle de 11,5 milliards d'euros, soit 2,6 % du PIB de la Belgique", a déclaré Franck Van Gool, directeur général de la Febiac. L'édition 2026 est ouverte au public du samedi 10 janvier au dimanche 18 janvier 2026, de 9h30 à 18h, au palais des expositions du Heysel (Brussels Expo), situé 1 place de Belgique à Bruxelles (Belgique).

