Renault prolonge son partenariat avec Roland-Garros

Le constructeur français et la Fédération française de tennis (FFT) ont prolongé de cinq années supplémentaires leur partenariat. Le losange sera visible porte d'Auteuil jusqu'en 2031, mais aussi lors d'évènements internationaux de tennis virtuel et de détection de jeunes talents.

Stéphane Morel, directeur général de la FFT, Arnaud Belloni, directeur marketing de Renault, et Gilles Moretton, président de la FFT. ©Jean-Charles Caslot/FFT/Renault

Alors que l'édition 2025 de Roland-Garros vient de se conclure magistralement, Renault et la Fédération française de tennis (FFT) viennent d'annoncer la prolongation de leur partenariat.

En effet, le losange restera un partenariat premium du Grand Chelem de la porte d'Auteuil jusqu'en 2031. Renault s'était engagé en 2022 avec la FFT pour une durée de cinq ans et les deux parties ont décidé de prolonger de cinq années supplémentaires.

"Nous sommes particulièrement heureux et fiers de renouveler notre partenariat avec Roland-Garros. Cette étape témoigne du succès de notre stratégie initiée en 2021 avec le choix de partenariats moins nombreux mais plus forts, plus durables et plus impactants à l’international" a souligné Arnaud Belloni, directeur marketing de Renault dans un communiqué.

Mais en plus de la présence du logo durant la quinzaine ou encore la flotte de véhicules mise à disposition, le constructeur sera également présent sur les Roland-Garros eSeries by Renault, la plus grande compétition internationale de tennis virtuel, et les Roland-Garros Junior Series by Renault, dédiés aux jeunes talents du tennis mondial en Asie et en Amérique du Sud.

"Nous nous réjouissons de prolonger notre collaboration avec Renault (…) Nous remercions également Renault de participer à la renommée mondiale du tournoi en soutenant les programmes Roland-Garros eSeries by Renault et Roland-Garros Junior Series by Renault" a déclaré Stéphane Morel, directeur général de la FFT.