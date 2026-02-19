Renault pénalisé par Nissan malgré une activité en croissance en 2025

Le groupe au losange affiche une perte nette record de 10,9 milliards d'euros, essentiellement imputable à la dépréciation de sa participation dans Nissan. En revanche, l'activité opérationnelle de Renault résiste dans un marché difficile.

En 2025, le groupe au losange affiche une perte nette record de 10,9 milliards d'euros, essentiellement imputable à la dépréciation de sa participation dans Nissan. ©Renault

Renault Group publie ce jeudi 19 février 2026 ses résultats annuels pour l'exercice 2025, révélant un tableau contrasté. Le groupe affiche une activité commerciale en progression et une rentabilité opérationnelle solide. Dans le même temps, le constructeur enregistre une perte nette massive générée par la dissolution progressive de l'alliance avec Nissan.

Dans le détail, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 57,9 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3 % par rapport à 2024. Cette dynamique a été portée par le déploiement de l'International Game Plan et la montée en puissance de l'électrification, qui représente désormais 14 % des ventes du groupe et 20 % pour la seule marque Renault.

La marge opérationnelle s'établit à 3,6 milliards d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires, contre 7,6 % en 2024. Au bilan financier de mi-année, en juillet 2025, le constructeur affichait une marge opérationnelle de 6 %, freinée par "une part plus faible de véhicules utilitaires et une part plus élevée de modèles électriques, moins rentables, combinée à la pression commerciale".

Le directeur financier, Duncan Minto, a également pointé la part croissante des véhicules électriques parmi les facteurs d'érosion de la marge : "Actuellement, la rentabilité des voitures électriques est inférieure à celle des thermiques : le challenge est d'améliorer cette rentabilité."

Une perte nette de 10,9 milliards d’euros

Sans surprise, le résultat net du groupe s’établit à -10,9 milliards d’euros. Renault explique cette perte par les effets comptables liés à sa participation de 35 % dans Nissan, dans un contexte de fin progressive de l’alliance nouée en 1999. Le constructeur avait déjà prévenu les marchés en juillet 2025 de l'impact de ce retraitement comptable.

Le groupe précise qu’il s’agit notamment d’une perte non cash de 9,3 milliards d’euros liée au traitement comptable de cette participation, ainsi que d’une contribution négative de 2,3 milliards d’euros des entreprises associées. Hors impact Nissan, le bénéfice net recule de 74 %, à 715 millions d’euros.

Malgré la perte comptable, Renault met en avant une structure financière solide. La position nette financière de l’activité automobile atteint un niveau record de 7,4 milliards d’euros au 31 décembre 2025.

Le free cash-flow automobile ressort à 1,5 milliard d’euros, incluant 300 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services. Les stocks totaux s’élèvent à 539 000 véhicules, dont 442 000 chez les concessionnaires.

Le groupe proposera un dividende stable de 2,2 euros par action, soumis au vote de l’assemblée générale prévue le 30 avril 2026.

Des objectifs prudents pour 2026

Pour 2026, Renault prévoit une marge opérationnelle d’environ 5,5 %, en baisse par rapport à 2025, dans un environnement qualifié de "complexe". Le groupe vise un free cash-flow automobile d’environ un milliard d’euros, intégrant 350 millions d’euros de dividendes de Mobilize.

À moyen terme, Renault vise une marge comprise entre 5 % et 7 %, ainsi qu’un free cash-flow automobile moyen d’au moins 1,5 milliard d’euros par an, incluant environ 500 millions d’euros annuels de dividendes de Mobilize.

Renault indique avoir réduit ses coûts de plus de 400 euros par véhicule vendu et souhaite poursuivre cette dynamique. Le groupe confirme enfin être en discussion avec ses partenaires pour racheter la totalité de Flexis, société de camionnettes électriques créée en 2024 avec Volvo et CMA CGM, dont il détient actuellement 45 %.