Peugeot muscle son soutien au réseau face aux fragilités du marché

Si Peugeot affiche des progrès sur les flottes et les utilitaires en France, la marque alerte sur la fragilité d’une partie de son réseau. Entre rentabilité inégale et dépendance aux loueurs, Lionel Ehrhard, directeur de Peugeot France, déploie de nouveaux leviers pour soutenir ses distributeurs et relancer la dynamique.

Lionel Ehrhard, directeur de Peugeot France, veut éviter un déséquilibre grandissant de la rentabilité entre concessionnaires. ©Peugeot

Sur le véhicule particulier (VP), Peugeot progresse de 0,8 %, porté par le B2B, désormais socle de la marque, avec 2,5 % de part de marché sur les flottes et quatre modèles dans le top 5. Côté véhicules utilitaires (VU), deuxième levier de croissance, la progression atteint 2,3 %, permettant à Peugeot de frôler les 20 % de part de marché. Mais le marché des particuliers reste la grande déception.

Soutenir le réseau : buy backs et reprises

Pour accompagner ses distributeurs, Peugeot lance au 1er octobre 2025 la prise en charge de tous les buy backs entrants, ainsi qu’un engagement clair sur les reprises en fin de contrats. La marque a d'ailleurs décidé de s'impliquer dans les engagements de reprise des 15 000 dossiers du leasing social 2025 qu'elle pense réaliser à partir du 30 septembre prochain.

Lionel Ehrhard, directeur de Peugeot France, que nous avons rencontré sur le salon automobile de Lyon, insiste : il s’agit d’éviter un déséquilibre grandissant entre concessionnaires. Car si la rentabilité globale s’améliore, une moitié du réseau continue de s’appauvrir, souvent en raison d’une trop forte dépendance aux loueurs longue durée.

Lionel Ehrhard appelle à stopper ce qu’il décrit comme une "mort silencieuse" de certains concessionnaires. La trop forte dépendance aux loueurs et une politique commerciale trop généreuse entraîne une baisse des investissements marketing, une réduction des effectifs, puis une diminution de l’empreinte immobilière. Pour perdurer, les distributeurs doivent retrouver un équilibre entre ventes aux particuliers, utilitaires et loueurs, condition essentielle à la solidité du maillage Peugeot en France.

Qualité et confiance clients au cœur de la stratégie

À la reconquête des particuliers, Peugeot mise aussi sur une garantie de huit ans ou 160 000 km, une réponse à la crise des moteurs PureTech. Les Journées portes ouvertes de septembre ont permis de relancer les commandes (+1,6 %), portées par des financements sans apport. Cette embellie est largement soutenue par des offres de financement sans apport, qui rencontrent un fort succès auprès des acheteurs. "Venez comme vous êtes avec votre solvabilité", résume Lionel Ehrhard.

Exit le schéma classique de 37 mois ou 30 000 km : Peugeot a décidé de casser le moule standard du financement en proposant des formules plus souples et accessibles. Cette nouvelle flexibilité permet aussi de traiter plus facilement les demandes et de conquérir de nouveaux clients, confirmant la volonté de la marque de regagner du terrain sur un marché exigeant.

Côté clients, l’autre enjeu est la qualité : "Nous avons réalisé un gros recadrage sur la qualité en sortie d’usine", explique Lionel Ehrhard. Des retards de livraison persistent à cause de problèmes identifiés à la sortie des usines, mais un travail de fond est en cours. "C’est un effort énorme, et ce n’est pas encore gagné", reconnaît-il.