Nominations en cascade chez Nissan AMIEO

Publié le 22 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

À partir du 1er octobre 2025, la grande région AMIEO de Nissan, qui compte 140 pays, sera dirigée par Massimiliano Messina. Il succède à Guillaume Cartier qui va pouvoir se concentrer sur sa fonction de chief performance officer au niveau global.

Massimiliano Messina, Guillaume Cartier et Victorino Esnaola occuperont de nouveaux postes chez Nissan à partir du 1er octobre 2025. ©Nissan

Ça bouge dans l'organigramme de Nissan. En effet, la grande région AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie) sera chapeautée à partir du 1er octobre 2025 par Massimiliano Messina. À ce poste de président, il va diriger les opérations de 140 pays sur trois continents, où il y a cinq usines et 13 000 salariés. "Je suis honoré d'assumer cette responsabilité à un moment aussi crucial pour Nissan, a déclaré Massimiliano Messina dans un communiqué. Je suis fier de diriger une équipe qui travaille sans relâche pour transformer notre entreprise et proposer des véhicules exceptionnels à nos clients dans toute la région AMIEO." La reconquête de Nissan passera par son offensive produits Âgé de 54 ans, Massimiliano Messina a rejoint Nissan en 2022 et était vice-chairperson et senior vice-président, chief finance, administration et stratégie de Nissan AMIEO. Parmi ses missions dans son nouveau rôle, il devra "assurer la continuité dans la région, l'alignement sur les objectifs mondiaux et le maintien de partenariats solides avec Renault, Mitsubishi et d'autres acteurs", indique le constructeur. Essai Nissan Micra : stylée comme jamais Conséquence de cette nomination, Guillaume Cartier, qui avait la double casquette de chairperson de la région AMIEO et de chief performance officer de Nissan au niveau mondial, va pouvoir se concentrer sur la performance globale du constructeur japonais. De plus, Victorino Esnaola remplace Massimiliano Messina au poste de vice-président finance et IT AMIEO. Dans les effectifs de Nissan depuis 2015, il a notamment occupé des fonctions dans le domaine des finances aussi bien en Europe qu'au niveau mondial.

