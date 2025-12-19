MG Motor dépassera les 300 000 ventes en Europe en 2025

Publié le 19 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le constructeur chinois MG Motor s’apprête à battre son record commercial européen en 2025, avec plus de 300 000 ventes cumulées. Cette progression significative par rapport à l’année précédente est portée par sa nouvelle gamme hybride.

MG Motor va poursuivre son offensive en 2026 avec le lancement du grand SUV électrique MGS6 EV. ©MG Motor

MG Motor a fait les comptes. En 2025, ses ventes en Europe vont dépasser les 300 000 unités. Un record. Le constructeur chinois va ainsi améliorer sa performance de 2024 de pratiquement 30 %. Il avait alors réalisé 233 000 ventes. En plein débat européen sur l’introduction de la notion de contenu local et sur la protection contre le dumping chinois, ce bilan de MG Motor montre bien que les constructeurs venus de l’empire du Milieu sont déjà solidement implantés sur le Vieux Continent. Cette montée en régime de MG Motor tient d’ailleurs davantage à sa gamme hybride qu’électrique. Ses ventes des modèles Hybrid+ et hybrides rechargeables ont cumulé 260 000 mises à la route. En France, à fin novembre, le constructeur a livré 26 741 voitures, dont 3 355 électriques, 2 610 PHEV et 20 776 full hybrid. Plusieurs nouveautés en 2026 "Malgré les défis persistants à travers l’Europe qui continuent d’influencer les ventes de véhicules neufs, MG a enregistré une croissance constante et durable. Atteindre le seuil des 300 000 ventes avant la fin de 2025 démontre clairement que notre gamme de produits répond parfaitement aux attentes des clients", souligne Julien Robert, vice-président en charge des ventes et du réseau MG Motor France. Ces nouvelles marques qui secouent le marché français "Avec plusieurs nouveaux modèles passionnants prévus pour un lancement début 2026, poursuit-il, nous sommes convaincus que MG continuera d’élargir le choix offert aux clients et de renforcer sa position sur les marchés européens". Il fait notamment allusion au SUV électrique MGS6 EV, prévu pour le premier trimestre. MG Motor peut également compter sur son implantation forte en Europe, puisque ses produits sont distribués dans 34 pays via 1 300 points de vente et d’entretien. En France, 190 distributeurs disposent du panneau.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet