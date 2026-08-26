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Constructeurs

Le Medef soutient l'entrée d'André Citroën au Panthéon

Publié le 26 août 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
À l’occasion de l’ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France, le président du Medef Patrick Martin a annoncé le soutien de l'organisation patronale à l’entrée d’André Citroën au Panthéon. Il rejoint ainsi une campagne lancée en 2023 par le petit-fils du fondateur de la marque automobile.
Medef et entrée au Panthéon d'André Citroën.
Patrick Martin, président du Medef, soutient officiellement l'entrée au Panthéon d'André Citroën. ©DR

André Citroën au Panthéon : la proposition reçoit un soutien de poids. Mercredi 26 août 2026, lors de l’ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France (la REF) à Roland-Garros, Patrick Martin a annoncé que le Medef soutenait la panthéonisation du fondateur de la marque aux chevrons.

 

"Un entrepreneur patriote au Panthéon, ce serait une belle reconnaissance de ce que nous sommes, nous aussi, des acteurs clés de la réussite de notre pays", a appuyé Patrick Martin, président du Medef, dans son discours d'ouverture à la Rencontre des entrepreneurs de France.

 

Cette prise de position donne une nouvelle dimension à une campagne lancée en novembre 2023 par Henri-Jacques Citroën, petit-fils de l’industriel. Son objectif est de faire reconnaître la contribution d’André Citroën à l’industrie française, mais aussi à l’innovation, au progrès social et au rayonnement international du pays.

 

André Citroën au Pantheon

Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, savoure le soutien du Medef pour l'entrée au Panthéon de son grand-père André Citroën. ©DR

 

Faire entrer un industriel au Panthéon

 

La démarche est portée par un comité réunissant de nombreuses personnalités issues du monde économique, politique et culturel. Une pétition a également été mise en ligne et une demande a été transmise à Emmanuel Macron. La décision de faire entrer une personnalité au Panthéon appartient en effet au président de la République.

 

L’annonce intervient dans un contexte particulier. Pour cette édition 2026 de la REF, le Medef a placé la production et la souveraineté industrielle au centre des débats. Le discours, intitulé "Produire ou périr", porte précisément sur la capacité de la France à conserver ses usines, ses compétences et son indépendance économique.

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