Le groupe BMW perturbé par la Chine en 2024

Les ventes mondiales du groupe allemand se sont élevées à 2,45 millions d’unités en 2024, un total inférieur de 4 % à celui de 2023. BMW a surtout souffert en Chine, où son activité a plongé de 13,4 %. Sa gamme électrique, en revanche, s'est montrée solide.

BMW a vu ses ventes en Chine baisser de 13,4 % en 2024. ©BMW

L’année 2024 n’a pas été un grand cru pour les constructeurs premium. Après Mercedes-Benz et Audi, c’est au tour de BMW de dresser son bilan commercial de l’année écoulée. Il n’est pas de très bonne facture.

Le groupe bavarois a écoulé 2 450 804 véhicules au cours des douze derniers mois, soit 4 % de moins qu’en 2023. La marque BMW a mieux résisté que les autres entités avec un léger repli de 2,3 %, à 2 200 177 mises à la route.

Net ralentissement en Chine

Mini, qui a procédé à un vaste renouvellement de sa gamme en 2024, devra patienter pour en récolter les fruits. La marque devenue principalement électrique a vu ses livraisons chuter de 17,1 %, à 244 915 unités. La troisième marque du groupe, Rolls-Royce, a de son côté reculé de 5,3 % pour un bilan annuel de 5 712 immatriculations.

Au niveau géographique, la performance du groupe a surtout souffert du net ralentissement des ventes en Asie, et plus particulièrement en Chine. Sur les 960 951 mises à la route réalisées sur le continent (-10,2 %), 714 530 l’ont été dans l’empire du Milieu, soit un repli de 13,4 % sur un an.

Ailleurs dans le monde, le bilan est plus satisfaisant pour le constructeur bavarois, qui gagne 0,5 % aux États-Unis (397 652 unités) ou encore 0,6 % en Europe (947 235), malgré le dérapage de 5,3 % sur son marché domestique, l’Allemagne (267 285).

En France, le groupe a enregistré 86 714 immatriculations, un volume en baisse de 1,2 %. La marque BMW a vu son activité bondir de 12,7 %, à 67 148 mises à la route, tandis que Mini a décroché de 30,6 %, à 19 566 unités.

Forte poussée de l'électrique

Le bilan annuel du groupe met enfin en avant la bonne tenue des modèles électrifiés. Les hybrides rechargeables et électriques ont cumulé 593 215 immatriculations, progressant de 4,8 % par rapport à 2023.

Ce dernier volume a essentiellement été assuré par les voitures 100 % électriques, avec 426 594 unités et une envolée de 13,5 %. Dans le détail, BMW a écoulé 368 523 modèles électriques (+11,6 %), contre 56 181 pour Mini (+24,3 %) et 1 890 pour Rolls Royce (+479,6 %).

"BMW Group maintient sa trajectoire de croissance pour les véhicules entièrement électriques dans des conditions de marché difficiles. Cela se reflète à la fois dans la croissance significative des ventes de véhicules entièrement électriques et dans la nette augmentation des nouvelles commandes de BEV en Europe", déclare Jochen Goller, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la clientèle, des marques et des ventes.

Le groupe entend maintenir cette même trajectoire de croissance en 2025, avec l’ajout de nouveaux produits électriques à ses gammes.