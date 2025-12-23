La Renault Filante 2025 en mode record

Publié le 23 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Dévoilée à l'occasion de Rétromobile, la Renault Filante 2025 s'est lancée à la chasse aux records sur le circuit de l'Utac au Maroc. Le démo-car a ainsi parcouru 1 008 km à une vitesse moyenne de 102 km/h en consommant 7,8 kWh/100 km.

La Renault Filante 2025 est équipée d'une batterie de Scenic E-Tech de 87 kWh. ©Renault/CÉTADI Prod

Hommage à la 40 CV de 1925 et à l'Étoile filante de 1956, la Renault Filante 2025 en est aussi la digne héritière en matière de records. Il n'est plus vraiment question de records de vitesse mais de records d'efficience et d'autonomie. En effet, après avoir pris son premier bain de foule à Rétromobile, la Filante 2025 a pris la direction de la piste de l'Utac au Maroc. Ainsi, le 18 décembre 2025, elle a parcouru 1 008 km en moins de dix heures, à la vitesse moyenne de 102 km/h, en consommant 7,8 kWh/100 km. Une consommation de 7,8 kWh/100 km Ce démo-car, comme l'appelle Renault, cachait une batterie de 87 kW/h empruntée au Scenic E-Tech. Trois pilotes se sont relayés sur trois longs relais de 2h40 à 4h chacun. À 8h du matin, Laurent Hurgon débute l'aventure. Après 3h20 de conduite, Constance Léraud-Reyser a pris le volant durant 4h. Arthur Ferrière conclura le défi jusqu'à la tombée de la nuit. 9h52 plus tard (sans compter les 7 minutes pour changer de pilote), l'objectif est atteint : 1 008 km ont été parcourus à 102 km/h de moyenne, sans aucune recharge, soit une consommation de seulement 7,8 kWh/100 km. À l'arrivée, la Filante Record 2025 pouvait encore parcourir plus de 120 km à une vitesse de plus de 100 km/h, grâce à 11 % d'autonomie encore disponible dans la batterie. Tester des nouvelles technologies Au-delà du record, la Filante 2025 sert avant tout de laboratoire. Ce défi a été l'occasion de tester de nouvelles technologies comme une direction et un freinage entièrement "by wire" (sans lien mécanique), des matériaux ultralégers ou encore des pneus spécifiques développés avec Michelin. Autant d'informations qui viendront irriguer les bureaux d'études de Renault pour améliorer les futurs modèles électriques de série.

