La Norvège a mis à la route 96 % de véhicules électriques en janvier 2025

En Norvège, la part des immatriculations de véhicules électriques atteint 95,8 % en janvier 2025. Parmi les modèles les plus vendus, la Toyota bZ4X arrive en tête, suivie de l’ID4 de Volkswagen et de l’Ariya de Nissan.

Si l’électrique patine à l’ouest de l’Europe, dans le nord, les véhicules à batterie ont la cote. En particulier en Norvège où la part des immatriculations de modèles entièrement électriques atteint 95,8 % en janvier 2025, selon le Conseil d’information sur le trafic routier (OFV), du jamais vu. Une bonne nouvelle pour le pays scandinave qui aspire à ne vendre que des véhicules zéro émission en 2025.

"On n'a jamais vu ça (...) Si le reste de l'année continue comme le mois de janvier, nous nous rapprocherons très rapidement de l'objectif 2025, s'enthousiasme Øyvind Solberg Thorsen, le directeur d'OFV, cité dans un communiqué. Si l'on veut passer la ligne d'arrivée avec 100 % de voitures électriques, il est nécessaire de maintenir les incitations qui rendent rentable le choix d'une voiture électrique par rapport à d'autres modèles", ajoute-t-il.

De larges incitations en faveur des véhicules électriques

En Norvège, les voitures électriques neuves sont très largement exemptées de taxes alors que les modèles thermiques sont lourdement taxés, rendant leur achat économiquement attractif. Outre ce système de bonus-malus avantageux, les voitures électriques ont longtemps bénéficié de passe-droits comme la gratuité des péages urbains et du stationnement dans les parkings publics, ou la conduite dans les couloirs de bus.

En janvier, les voitures à moteur diesel n'ont représenté que 1,5 % des nouvelles immatriculations dans le pays et les modèles à essence 0,4 %, selon l'OFV. Ces avantages ont en partie été rognés avec le temps, mais la voiture électrique est entrée dans les mœurs. Sur les 50 modèles les plus vendus, seuls deux étaient des voitures non électriques, le premier des deux arrivants seulement en 33e position.

En janvier 2025, 9 343 voitures individuelles neuves se sont écoulées, dont 8 954 tout-électriques. Le modèle le plus vendu a été la bZ4X de Toyota, devant l'ID.4 de Volkswagen et la Nissan Ariya. À titre de comparaison, la part de l'électrique en Europe était de 13,6 % en 2024 (15,9 % en décembre), en baisse pour la première fois depuis l'envol des ventes en 2020, selon l’association des constructeurs européens (ACEA). (avec AFP)