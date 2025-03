Hyundai va produire des véhicules électriques en Turquie

Pour mieux s’intégrer sur le marché européen, le constructeur coréen annonce qu’il produira des véhicules électriques à Izmit, en Turquie. Hyundai précise que la production démarrera en 2026.

Le centre de production de Hyundai, à Izmit, en Turquie. ©Hyundai

Hyundai apporte une réponse aux taxes sur les véhicules électriques produits en dehors de l'Europe. Le constructeur coréen annonce qu’il fabriquera ses véhicules électriques dans son usine située à Izmit, en Turquie. Des voitures à batterie qui compléteront la gamme de Hyundai et qui ont pour objectif de répondre à la demande croissante sur le Vieux Continent. La production de ces véhicules électriques doit débuter en 2026. Pour rappel, le groupe ambitionne de ne proposer que des véhicules électriques en Europe à l’horizon 2035.

Concrètement, sa filiale turque Hyundai Assan Otomotiv Sanayi a été rebaptisée Hyundai Motor Turquie afin de "mieux refléter son rôle clé dans le paysage automobile mondial". Le site va ainsi étendre ses capacités de production et privilégier l’approvisionnement local. Le groupe s’engage à ce que plus de 55 % de ses composants automobiles soient fabriqués en Turquie par le biais d’un réseau d'une cinquantaine de fournisseurs.

Hyundai Motor Turquie représente pour le groupe "le premier et le plus ancien pôle de production" hors de la Corée du Sud. En 28 ans, le site turc a produit trois millions de véhicules et a permis la création de nombreux emplois et le développement des exportations pour le pays, selon le groupe coréen.