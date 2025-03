Hakan Samuelsson reprend la barre de Volvo

L'ancien président de Volvo, Hakan Samuelsson, va à nouveau diriger le constructeur suédois pour les deux prochaines années. Jim Rowan quitte l'entreprise ce 31 mars 2025.

Hakan Samuelsson, déjà à la tête de Volvo de 2012 à 2022, reprend la barre du constructeur suédois pour deux ans. ©Volvo

À la tête de Volvo depuis 2022, Jim Rowan va passer la main. En effet, le constructeur, propriété du groupe chinois Geely, a annoncé son remplacement à partir du 31 mars 2025 par Hakan Samuelsson.

Ce dernier connaît bien la maison suédoise puisqu'il a déjà dirigé Volvo de 2012 à 2022. Hakan Samuelsson est nommé pour deux ans, le temps pour Volvo de préparer le futur. Sa nomination "assure la stabilité tout en préparant la nomination d'un successeur à long terme", explique Volvo.

"Face à des évolutions technologiques rapides, à une complexité géopolitique croissante et à une concurrence de plus en plus intense, le conseil d'administration estime que la société doit être dirigée par des cadres dotés d'une solide expérience industrielle, d'une connaissance approfondie du groupe et d'une capacité avérée à agir dans des environnements difficiles", a expliqué Volvo Cars dans un communiqué.

Hakan Samuelsson, 74 ans, était membre du conseil d'administration de Volvo Cars depuis 2010 et a occupé le poste de directeur général de 2012 à 2022, après quoi il a été président de la marque de luxe Polestar jusqu'en 2024.

Le constructeur avait prévenu en février qu'il s'attendait à une année 2025 compliquée après des résultats solides en 2024 en dépit d'un ralentissement au dernier trimestre.

Volvo Cars pourrait souffrir de l'impact de droits de douane imposés sur les automobiles importées aux États-Unis mais également des droits imposés par l'Union européenne sur les véhicules fabriqués en Chine.

Le bénéfice net de Volvo Cars a progressé de 13 % à 15,9 milliards de couronnes (1,4 milliard d'euros) l'an dernier grâce à la hausse des ventes (+8 %) combinée à des économies.

La marque a aussi renoncé en septembre à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en 2030, fixant désormais son ambition entre 90 % et 100 % à cette échéance. (avec AFP)