Gros coup de frein pour Volvo en 2025, alerte sur les électriques

Le constructeur sino-suédois a livré 710 042 voitures dans le monde en 2025, un volume en déclin de 7 %. Volvo a été en repli sur tous ses principaux marchés. L'autre ombre au tableau est le revers subi par ses modèles électriques.

Volvo compte sur le prochain EX60 pour relancer ses ventes de modèles électriques en 2026. ©Volvo

En septembre 2024, Volvo renonçait à son objectif de ne vendre que des voitures 100 % électriques en 2030. En lieu et place, le constructeur sino-suédois annonçait viser, au même horizon, 90 % de ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables (PHEV).

À cinq ans de l’échéance, le compte n’y est pas. Les modèles électriques et PHEV ont en effet perdu du terrain en 2025. Ils ont représenté 45,5 % des livraisons mondiales l’an passé, contre 46,2 % en 2024. Les électriques ont été particulièrement en difficulté, cédant 13 % à 151 830 unités, contre 3 % pour les PHEV, à 171 464 unités.

Le XC60 en tête des ventes

C’est en Chine que les modèles électriques ont été les plus chahutés, perdant 46 % de leur volume (2 342 unités). Ils n’ont guère fait mieux en Europe avec une baisse de 22 % (103 608 unités). Aux États-Unis et dans le reste du monde, leur sort a été plus favorable, gagnant respectivement 91 % et 9 %, avec un volume cumulé de 45 880 unités.

L’autre point noir est la baisse de l’activité commerciale sur l’ensemble des zones géographiques. Volvo a perdu 10 % en Europe (332 667), 4 % en Chine (149 549), 3 % aux États-Unis (121 607) et 5 % dans le reste du monde (106 219). Le modèle le plus prisé en 2025 a été le XC60 avec 230 655 livraisons. Le SUV a devancé le duo XC40/EX40 (166 920) et le XC90 (103 217).

Notons néanmoins que le constructeur a conclu l’année positivement avec un mois de décembre à +2 % et 75 049 voitures livrées dans le monde. Reste à savoir si cela augure un rebond pour 2026, notamment pour les électriques, en progression de 28 % sur le mois.

"Nous sommes heureux de conclure l’année sur une note positive, avec une croissance dans les régions clés grâce à l’augmentation des ventes de nos offres 100 % électriques et hybrides rechargeables", commente Erik Severinson, directeur commercial de Volvo Cars.

Lancement de l'EX60

"Malgré un marché difficile qui continue d’être sous pression sur de nombreux fronts, poursuit-il, l’augmentation des livraisons de nos modèles tout électriques, notamment les EX90 et EX30, constitue un signal encourageant."

Erik Severinson ajoute que les "mesures nécessaires" pour "renforcer notre position sur les segments à croissance rapide des BEV et PHEV, notamment avec le lancement de l’EX60, un modèle important". Ce dernier sera dévoilé le 21 janvier 2026. Volvo annonce à son sujet une autonomie de 810 km et une charge ultrarapide (jusqu’à 340 km en seulement dix minutes).