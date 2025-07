Essai Volvo EX90 : le roi du silence

Lancé en fin d’année 2024, le Volvo EX90 est le nouveau vaisseau amiral de la marque suédoise. Ce grand SUV de sept places, équivalent électrique du XC90, jouit d’un excellent niveau de confort et d’insonorisation. Des prestations premium à un tarif qui l’est tout autant puisque la gamme débute à partir de 89 500 euros.

Après avoir accumulé deux ans de retard, le Volvo EX90 est enfin commercialisé en France. ©Volvo

Il se sera fait attendre. Présenté en novembre 2022, le Volvo EX90 aura en effet mis plus de deux ans avant d’être commercialisé. Un retard que la marque suédoise a justifié par des problèmes logiciels. Mais le nouveau vaisseau amiral de Volvo Cars, qui se présente comme une alternative 100 % électrique au XC90, sillonne enfin les routes françaises depuis la fin d’année 2024.

Avec l’arrivée de l’EX90, le constructeur appartenant au groupe Geely dispose désormais de six modèles entièrement électriques, que sont l’EX30, l’EX40, l’EC40, l’EM90 et l’ES90 dont les livraisons interviendront dès le second semestre 2025. La gamme 100 % électrique de Volvo sera également complétée par l’EX60, annoncé pour début 2026.

Bien que Volvo ait récemment revu à la baisse ses ambitions en matière d’électrification, renonçant à sa promesse de basculer dans le 100 % électrique en 2030, la marque suédoise confirme tout de même sa volonté de faire des véhicules électriques un pilier majeur de sa stratégie produits. Et l’EX90 incarne le nouveau fleuron de cette gamme zéro émission.

Confort et insonorisation au rendez-vous

Fabriqué dans l’usine Volvo Cars de Charleston, en Caroline du Sud, l’EX90 est le plus long SUV de la marque jamais produit. Avec une longueur de 5,04 m (9 cm de plus que le XC90), une largeur de 1,96 m et une hauteur de 1,74 m, il propose des dimensions pouvant rivaliser avec les gros SUV américains. Et cela tombe bien car le Volvo EX90 est avant tout destiné à être vendu aux États-Unis.

Sur ce marché, il est ainsi disponible en configuration six ou sept places, tandis qu’en France, l’offre six places a finalement été retirée du catalogue. Qu’à cela ne tienne, puisque l’EX90 jouit tout de même d’une excellente habitabilité et trois adultes pourront s’installer sur les places arrière sans grande difficulté. En cinq places, le volume de coffre atteint 655 l, et descend à 310 l en configuration sept places, ce qui est loin d’être ridicule. Une fois la banquette arrière rabattue, la capacité de rangement grimpe même à 1 915 l.

Si l’espace à bord est remarquable, le maître mot de ce Volvo EX90 reste avant tout le confort. Les sièges en sont la pièce maîtresse mais l’insonorisation et l’aérodynamisme de la voiture y participent grandement, comme en témoignent les rétroviseurs sans contour qui permettent de réduire la résistance à l’air et donc les bruits de roulement. Malgré des jantes allant de 20 à 22 pouces, le niveau de confort reste très bon et la suspension pneumatique, proposée en option, fait aussi partie de ses qualités.

Côté design, on y reconnaît sans grande surprise la plupart des caractéristiques des dernières Volvo. À l’avant, on retrouve par exemple les phares façon "marteau de Thor", expression de l’identité stylistique bien connue du constructeur suédois, tandis que l’arrière de la voiture fait place aux feux en forme de "C", déjà présents sur l’EX30. Seul hic, la petite "bosse" située sur le toit qui embarque les caméras, mais qui ne semble pour autant pas altérer l’aérodynamisme.

Jusqu’à 585 km d’autonomie

Le Volvo EX90 embarque un premier écran d’instrumentation numérique de neuf pouces, ainsi qu’un écran central de 14,5 pouces. C’est sur ce dernier que passe l’ensemble des configurations de la voiture, allant même jusqu’aux réglages de la climatisation mais aussi des rétroviseurs et du volant. Un point fâcheux qui impacte l’ergonomie du grand SUV familial.

Côté motorisations, l’offre la plus accessible reste la Single, dotée d’un seul moteur de 279 ch (205 kW), associée à une batterie de 104 kWh. Cette dernière permet de parcourir jusqu’à 580 km en cycle WLTP. Deux autres versions en transmission intégrale et équipées d’une batterie de 111 kWh sont également disponibles au catalogue. D’abord, la Twin de 408 ch, et enfin, la Twin Performance de 517 ch, qui affichent entre 560 et 585 km d’autonomie.

Pour son grand SUV 100 % électrique, Volvo annonce une consommation qui oscille entre 19,9 et 21,9 kWh/100 km, selon la motorisation choisie. En ce qui concerne la recharge, l’EX90 accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif et 250 kW en courant continu, pour un 10 à 80 % atteints en 30 minutes. Enfin, malgré un poids de 2 811 kg, la version de 517 ch offre de belles performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 4,9 secondes.

Maintenant, pour ce qui est des tarifs du Volvo EX90, comptez un minimum de 89 500 euros pour vous offrir les services de la version Single, celle d’entrée de gamme. La version Twin débute quant à elle à 99 250 euros, tandis que la Twin Performance vous sera facturée à 110 400 euros. Des prix premium mais qui se justifient par un solide niveau de prestations et surtout très peu d’alternatives sur le marché des SUV 100 % électriques sept places. Moins chers, les Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9 peuvent dès lors s’afficher comme des concurrents potentiels.