Ford France s’allie à Octopus Energy pour une offre de recharge

La filiale française du constructeur américain annonce un partenariat avec Octopus Energy, fournisseur d’électricité. Les clients achetant un véhicule électrique Ford pourront bénéficier jusqu’à trois ans d’offre de recharge à leur domicile.

Ford France et Octopus Energy signe un partenariat pour offrir la recharge au domicile des clients de la marque. ©Ford

Ford France et Octopus Energy, fournisseur d'électricité issue d’énergie renouvelable, signent un partenariat pour offrir la recharge à domicile aux clients propriétaires d’un véhicule de la marque américaine. Ces derniers peuvent souscrire à l’offre Intelligent Octopus leur permettant de bénéficier d’un avantage sur la recharge à la maison, dont la durée varie "en fonction de leur profil", précisent les deux entreprises.

Ainsi, la recharge peut être offerte durant un an pour les possesseurs d’un véhicule électrique Ford et jusqu’à trois ans pour ceux qui commandent et achètent un nouveau véhicule de la marque dans le cadre de l’offre Power Promise.

L’offre est compatible avec tous les véhicules Ford pour les particuliers vivant en maison individuelle. "Nous sommes convaincus que l'expérience de la mobilité électrique doit être à la fois simple, économique et rassurante pour nos clients, assure Louis-Carl Vignon, président de Ford France. Ce partenariat stratégique avec Octopus Energy, acteur majeur pour ses solutions 100 % décarbonées, renouvelables et locales, s’inscrit parfaitement dans l’engagement de rendre plus fiable et accessible la recharge à domicile."

"Jusqu'à 70 % d’économie"

Ford offre "un bonus de bienvenue" de 175 euros crédité sur la cagnotte du client et un bonus de 0,12 euro/kWh pour la recharge pilotée. Selon la marque, cette offre permet de faire des économies "jusqu’à 70 % selon Octopus Energy, soit près de 250 euros/an en moyenne".

En février 2025, Octopus Energy a lancé sa solution Intelligent Octopus. Celle-ci permet une gestion automatisée de la recharge par le biais d’une application dédiée. L’utilisateur de cette dernière n’a qu'à préciser son besoin du pourcentage à l’heure à laquelle il souhaite prendre la route.