Éric Courtioux nommé directeur de Maserati West Europe

Maserati West Europe change de patron. Éric Courtioux succède à Julien Brunet au poste de directeur de la région Europe de l’Ouest du constructeur de luxe détenu par le groupe Stellantis.

Éric Courtioux a effectué l’intégralité de sa carrière au sein du groupe FCA, devenu Stellantis en 2021. Il a multiplié les postes depuis ses débuts en 1994 pour le compte des marques Fiat et Alfa Romeo, avant d’occuper des fonctions transverses sur l’ensemble du périmètre FCA.

Avant de rejoindre Maserati West Europe au 1er mars 2026, il officiait pour le compte de Free2move eSolutions, en tant que directeur des ventes et du marketing pour la région EMEA.

"Sa connaissance approfondie du secteur et sa vision stratégique contribueront à renforcer la présence et la croissance de Maserati dans la région Europe de l’Ouest", assure le constructeur. Son prédécesseur, Julien Brunet, devient quant à lui directeur BtoB et véhicules d’occasion au niveau global.