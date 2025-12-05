Du retard pour le paquet automobile européen ?
Publié le 5 décembre 2025
La position française est claire et a été présentée, le 3 décembre dernier, après une réunion la veille entre les acteurs automobiles français, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, Sébastien Martin, ministre délégué en charge de l'Industrie, et Roland Lescure, ministre de l'Économie.
Mais la France, représentée par Sébastien Martin, va encore faire valoir ses priorités à l'occasion du Conseil compétitivité qui se tiendra le lundi 8 décembre à Bruxelles.
Les négociations vont bon train, les positions de chacun n'étant pas encore figées. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou la France ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde sur des aspects essentiels du paquet automobile.
Une situation qui explique les doutes quant au timing des annonces de la Commission européenne. Une possibilité de report notamment évoquée dans la presse par le commissaire européen aux Transports durables et au Tourisme, Apostolos Tzitzikostas.
La date du 10 décembre est toujours annoncée, mais sans certitude donc. Les annonces pourraient être partielles et complétées le 16 décembre, jour de Conseil européen. Dans tous les cas, l'ensemble des acteurs souhaitent que la situation soit claire d'ici la fin de l'année.
Plus largement, la France veut porter un message d'action. "On attend du concret maintenant et des avancées sur les textes déjà présentés", explique une source proche du dossier qui souhaite également que l'Europe ait "une réaction à la hauteur des enjeux."
