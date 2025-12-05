Du retard pour le paquet automobile européen ?

Publié le 5 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Si les annonces de la Commission européenne sur l'automobile sont toujours attendues pour le 10 décembre 2025, il n'est toutefois pas impossible que certaines soient décalées au 16 décembre, à l'occasion du Conseil européen. D'ici là, les négociations continuent.

Les annonces de la Commission européenne au sujet du paquet automobile, attendues le 10 décembre 2025, pourraient être partiellement décalées. ©UE

La position française est claire et a été présentée, le 3 décembre dernier, après une réunion la veille entre les acteurs automobiles français, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, Sébastien Martin, ministre délégué en charge de l'Industrie, et Roland Lescure, ministre de l'Économie. Paquet automobile européen : la France affiche une ligne claire, Bruxelles en quête d’un fragile compromis Mais la France, représentée par Sébastien Martin, va encore faire valoir ses priorités à l'occasion du Conseil compétitivité qui se tiendra le lundi 8 décembre à Bruxelles. Les négociations vont bon train, les positions de chacun n'étant pas encore figées. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou la France ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde sur des aspects essentiels du paquet automobile. Une situation qui explique les doutes quant au timing des annonces de la Commission européenne. Une possibilité de report notamment évoquée dans la presse par le commissaire européen aux Transports durables et au Tourisme, Apostolos Tzitzikostas. La date du 10 décembre est toujours annoncée, mais sans certitude donc. Les annonces pourraient être partielles et complétées le 16 décembre, jour de Conseil européen. Dans tous les cas, l'ensemble des acteurs souhaitent que la situation soit claire d'ici la fin de l'année. Plus largement, la France veut porter un message d'action. "On attend du concret maintenant et des avancées sur les textes déjà présentés", explique une source proche du dossier qui souhaite également que l'Europe ait "une réaction à la hauteur des enjeux."

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet